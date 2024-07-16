+40 градусів ще буде: скільки ще триватиме аномальна спека в Україні

Синоптикиня назвала дати, коли в Україні стане прохолодніше.

Фото: gettyimages

Антициклон, який тривалий час був над Україною і блокував просунення вглиб континенту вологих і свіжіших повітряних мас із Атлантики, нарешті потроху руйнується. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Вона зазначила, що 17 липня в Україні ще втримається надзвичайна спека із температурою повітря +34-39, місцями +40 градусів і вище.

Проте з 18 липня зниження температури повітря очікується на Житомирщині, Київщині та Чернігівщині. Впродовж 19-20 липня зона ослаблення спеки посунеться на південь, центр та схід України.

17 липня локальні грозові дощі передбачаються у західних областях України, а ввечері у середу опади ймовірні на півночі та в центральних областях (окрім Полтавщини та Дніпропетровщини).

У Києві ввечері можливий короткочасний дощ із грозою.

«18 липня у столиці почне потроху «з'їжджати» вниз температура повітря, десь до +30-32, а 19 липня до +28-30 градусів.

Не забувайте, що й нічна температура повітря буде поступово знижуватися, тому вечорами, вночі та вранці заходитиме повітря, яке буде значно життєдіяльнішим.

Завтра фактично найспекотніший день літа…», — підсумовує Діденко.

Нагадаємо, в Україні за добу зафіксовано 10 температурних рекордів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.