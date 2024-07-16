Справи Окружного адмінсуду Києва розкидають по різних судах – Верховна Рада ухвалила закон

Яким саме судам будуть передавати справи ліквідованого ОАСК визначить ДСА, як і те, коли закон про передачу справ Окружного адмінсуду Києва набуде чинності.

Верховна Рада 16 липня ухвалила в цілому як закон законопроект 10244 про передачу справ ліквідованого Окружного адміністративного суду Києва іншим судам.

Отже, якщо нерозглянуті Окружним адміністративним судом міста Києва адміністративні справи були передані до Київського окружного адміністративного суду та розподілені між його суддями, то вони розглядаються та вирішуються Київським окружним адміністративним судом (КОАС).

Стосовно інших адміністративних справ, які не встиг розглянути ОАСК, і які були передані до Київського окружного адміністративного суду, але не розподілені між суддями КОАС, то вони передаються на розгляд та вирішення іншим окружним адміністративним судам. Передаються вони шляхом їх автоматизованого розподілу між цими судами з урахуванням навантаження, за принципом випадковості та відповідно до хронологічного надходження справ у порядку, визначеному Державною судовою адміністрацією.

Втім, на думку Головного юридичного управління, зазначені положення викладені у спосіб, що не відповідає принципу правової визначеності, оскільки, по-перше, передбачено, що передача адміністративних справ іншим окружним адміністративним судам залежатиме від визначеного ДСА порядку. Однак, до яких конкретно «інших» судів передаватимуться такі справи для їх вирішення та розгляду, положення проекту не визначають.

По-друге, проектом не встановлено і строків передачі адміністративних справ до інших окружних адміністративних судів.

До того ж, Кодексом адміністративного судочинства визначено правила територіальної підсудності так, щоб забезпечити розгляд справи адміністративним судом, який територіально наближений до місця проживання чи місця знаходження позивача, який не є суб’єктом владних повноважень.

«На нашу думку, передбачений проектом законодавчий підхід може створити перешкоди для ефективної реалізації права на судовий захист та призвести до порушення права громадян на доступ до суду, що гарантоване частиною першою статті 55 Конституції України. Адже справа може бути передана до того окружного адміністративного суду, який територіально віддалений від місця проживання чи місця знаходження особи – позивача» - вказує ГЮУ Верховної Ради.

Прикінцеві положення проекту передбачають, що цей закон набирає чинності з дня, наступного за днем опублікування ДСА в газеті «Голос України» повідомлення про затвердження порядку передачі судових справ. Тобто, прив’язати набуття чинності законом пропонують до дій ДСА.

«Що стосується надання доручення ДСА протягом 60 днів з дня опублікування цього Закону розробити та затвердити порядок передачі судових справ та опублікувати в газеті «Голос України» повідомлення про його затвердження, то наявність таких доручень є декларативною, оскільки проектом не передбачені наслідки невиконання таких доручень» - зауважили експерти юридичного управління.

Нижче наводимо фінальний текст законопроекту, який рекомендував прийняти Комітет ВР з питань правової політики.

Про внесення зміни до пункту 2 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва та утворення Київського міського окружного адміністративного суду» щодо забезпечення розгляду адміністративних справ

Пункт 2 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва та утворення Київського міського окружного адміністративного суду» (Відомості Верховної Ради України, 2023 р., № 29, ст.111) викласти в такій редакції:

«2. Установити, що з дня набрання чинності цим Законом Окружний адміністративний суд міста Києва припиняє здійснення правосуддя.

До початку роботи Київського міського окружного адміністративного суду справи, підсудні окружному адміністративному суду, територіальна юрисдикція якого поширюється на місто Київ, розглядаються та вирішуються Київським окружним адміністративним судом, крім випадку, передбаченого абзацом четвертим цього пункту.

Нерозглянуті Окружним адміністративним судом міста Києва адміністративні справи, які були передані до Київського окружного адміністративного суду та розподілені між суддями до набрання чинності Законом України «Про внесення зміни до пункту 2 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва та утворення Київського міського окружного адміністративного суду» щодо забезпечення розгляду адміністративних справ», розглядаються та вирішуються Київським окружним адміністративним судом

Інші адміністративні справи, які нерозглянуті Окружним адміністративним судом міста Києва, у тому числі ті, що передані до Київського окружного адміністративного суду до набрання чинності Законом України «Про внесення зміни до пункту 2 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва та утворення Київського міського окружного адміністративного суду» щодо забезпечення розгляду адміністративних справ», але не розподілені між суддями (крім справ, підсудність яких визначена частиною першою статті 27, частиною третьою статті 276, статтями 289-1 , 289-4 Кодексу адміністративного судочинства України), передаються на розгляд та вирішення іншим окружним адміністративним судам України шляхом їх автоматизованого розподілу між цими судами з урахуванням навантаження, за принципом випадковості та відповідно до хронологічного надходження справ у порядку, визначеному Державною судовою адміністрацію України. Справи, підсудність яких визначена частиною першою статті 27, частиною третьою статті 276, статтями 289-1 , 289-4 Кодексу адміністративного судочинства України, до початку роботи Київського міського окружного адміністративного суду розглядаються та вирішуються Київським окружним адміністративним судом.

Після початку роботи Київського міського окружного адміністративного суду Київський окружний адміністративний суд та інші окружні адміністративні суди України завершують розгляд та вирішення переданих їм справ.

Судом апеляційної інстанції щодо всіх справ, підсудних окружному адміністративному суду, територіальна юрисдикція якого поширюється на місто Київ, та переданих на розгляд та вирішення іншим окружним адміністративним судам України відповідно до цього Закону, є Шостий апеляційний адміністративний суд.

До початку роботи Київського міського окружного адміністративного суду вирішення процесуальних питань, пов’язаних з виконанням судових рішень у справах, розглянутих Окружним адміністративним судом міста Києва, здійснює Київський окружний адміністративний суд».

ІІ. Прикінцеві положення.

Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем опублікування Державною судовою адміністрацією України в газеті «Голос України» повідомлення про затвердження порядку передачі судових справ, передбаченого абзацом п’ятим розділу І цього Закону, але не пізніше 60 днів з дня опублікування цього Закону, крім пункту 2 цього розділу, який набирає чинності з дня опублікування цього Закону.

Державній судовій адміністрації України протягом 60 днів з дня опублікування цього Закону розробити та затвердити порядок передачі судових справ, передбачений абзацом п’ятим розділу І цього Закону, та опублікувати в газеті «Голос України» повідомлення про його затвердження.

Автор: Наталя Мамченко

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