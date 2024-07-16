Дела Окружного админсуда Киева разбросают по разным судам – Верховная Рада приняла закон

Каким именно судам будут передавать дела ликвидированного ОАСК определит ГСА, как и то, когда закон о передаче дел Окружного админсуда Киева вступит в силу.

Верховная Рада 16 июля приняла в целом в качестве закона законопроект 10244 о передаче дел ликвидированного Окружного административного суда Киева другим судам.

Следовательно, если не рассмотренные Окружным административным судом города Киева административные дела были переданы Киевскому окружному административному суду и распределены между его судьями, то они рассматриваются и решаются Киевским окружным административным судом (КОАС).

В отношении других административных дел, которые не успел рассмотреть ОАСК, и которые были переданы в Киевский окружной административный суд, но не распределены между судьями КОАС, они передаются на рассмотрение и решение другим окружным административным судам. Передаются они путем их автоматизированного распределения между этими судами с учетом нагрузки, по принципу случайности и в соответствии с хронологическим поступлением дел в порядке, определенном Государственной судебной администрацией.

Впрочем, по мнению Главного юридического управления, указанные положения изложены способом, не соответствующим принципу правовой определенности, поскольку, во-первых, предусмотрено, что передача административных дел другим окружным административным судам будет зависеть от определенного ГСА порядка. Однако, в какие конкретно «другие» суды будут передаваться такие дела для их решения и рассмотрения, положения проекта не определяют.

Во-вторых, проектом не установлены и сроки передачи административных дел в другие окружные административные суды.

К тому же Кодексом административного судопроизводства определены правила территориальной подсудности так, чтобы обеспечить рассмотрение дела административным судом, территориально приближенным к месту жительства или местонахождению истца, который не является субъектом властных полномочий.

«По нашему мнению, предусмотренный проектом законодательный подход может создать препятствия для эффективной реализации права на судебную защиту и привести к нарушению права граждан на доступ в суд, что гарантировано частью первой статьи 55 Конституции Украины. Ведь дело может быть передано в окружной административный суд, который территориально удален от места жительства или места нахождения лица – истца» - указывает ГЮУ Верховной Рады.

Заключительные положения проекта предполагают, что этот закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​опубликования ГСА в газете «Голос Украины», уведомления об утверждении порядка передачи судебных дел. То есть привязать вступление в силу закона предлагают к действиям ГСА.

«Что касается предоставления поручения ГСА в течение 60 дней со дня опубликования этого Закона разработать и утвердить порядок передачи судебных дел и опубликовать в газете «Голос Украины» уведомление о его утверждении, то наличие таких поручений является декларативным, поскольку проектом не предусмотрены последствия невыполнения таких поручений» – отметили эксперты юридического управления.

Ниже приводим финальный текст законопроекта, рекомендовавшего принять Комитет ВР по вопросам правовой политики.

Про внесення зміни до пункту 2 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва та утворення Київського міського окружного адміністративного суду» щодо забезпечення розгляду адміністративних справ

Пункт 2 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва та утворення Київського міського окружного адміністративного суду» (Відомості Верховної Ради України, 2023 р., № 29, ст.111) викласти в такій редакції:

«2. Установити, що з дня набрання чинності цим Законом Окружний адміністративний суд міста Києва припиняє здійснення правосуддя.

До початку роботи Київського міського окружного адміністративного суду справи, підсудні окружному адміністративному суду, територіальна юрисдикція якого поширюється на місто Київ, розглядаються та вирішуються Київським окружним адміністративним судом, крім випадку, передбаченого абзацом четвертим цього пункту.

Нерозглянуті Окружним адміністративним судом міста Києва адміністративні справи, які були передані до Київського окружного адміністративного суду та розподілені між суддями до набрання чинності Законом України «Про внесення зміни до пункту 2 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва та утворення Київського міського окружного адміністративного суду» щодо забезпечення розгляду адміністративних справ», розглядаються та вирішуються Київським окружним адміністративним судом

Інші адміністративні справи, які нерозглянуті Окружним адміністративним судом міста Києва, у тому числі ті, що передані до Київського окружного адміністративного суду до набрання чинності Законом України «Про внесення зміни до пункту 2 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва та утворення Київського міського окружного адміністративного суду» щодо забезпечення розгляду адміністративних справ», але не розподілені між суддями (крім справ, підсудність яких визначена частиною першою статті 27, частиною третьою статті 276, статтями 289-1 , 289-4 Кодексу адміністративного судочинства України), передаються на розгляд та вирішення іншим окружним адміністративним судам України шляхом їх автоматизованого розподілу між цими судами з урахуванням навантаження, за принципом випадковості та відповідно до хронологічного надходження справ у порядку, визначеному Державною судовою адміністрацію України. Справи, підсудність яких визначена частиною першою статті 27, частиною третьою статті 276, статтями 289-1 , 289-4 Кодексу адміністративного судочинства України, до початку роботи Київського міського окружного адміністративного суду розглядаються та вирішуються Київським окружним адміністративним судом.

Після початку роботи Київського міського окружного адміністративного суду Київський окружний адміністративний суд та інші окружні адміністративні суди України завершують розгляд та вирішення переданих їм справ.

Судом апеляційної інстанції щодо всіх справ, підсудних окружному адміністративному суду, територіальна юрисдикція якого поширюється на місто Київ, та переданих на розгляд та вирішення іншим окружним адміністративним судам України відповідно до цього Закону, є Шостий апеляційний адміністративний суд.

До початку роботи Київського міського окружного адміністративного суду вирішення процесуальних питань, пов’язаних з виконанням судових рішень у справах, розглянутих Окружним адміністративним судом міста Києва, здійснює Київський окружний адміністративний суд».

ІІ. Прикінцеві положення.

Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем опублікування Державною судовою адміністрацією України в газеті «Голос України» повідомлення про затвердження порядку передачі судових справ, передбаченого абзацом п’ятим розділу І цього Закону, але не пізніше 60 днів з дня опублікування цього Закону, крім пункту 2 цього розділу, який набирає чинності з дня опублікування цього Закону.

Державній судовій адміністрації України протягом 60 днів з дня опублікування цього Закону розробити та затвердити порядок передачі судових справ, передбачений абзацом п’ятим розділу І цього Закону, та опублікувати в газеті «Голос України» повідомлення про його затвердження.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.