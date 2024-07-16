Утверждена новая редакция Инструкции по делопроизводству в местных и апелляционных судах: текст изменений

В случае исполнения должником постановления о наложении штрафа в добровольном порядке работник аппарата суда должен проверить информацию о факте поступления уплаты.

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Государственная судебная администрация 15 июля 2024 года утвердила изменения в «Инструкцию по делопроизводству в местных и апелляционных судах».

Согласно решению ГСА, изменена редакция пункта 12 раздела XIX «Обращение судебных решений к принудительному исполнению».

В новой редакции указанный пункт предусматривает следующее:

"Оригинал документа об уплате судебного сбора, штрафа (как средства процессуального принуждения) в бумажной и/или электронной форме присоединяется к материалам судебного дела (уголовному производству).

Перед отправкой исполнительного документа ответственный работник суда проверяет состояние добровольной уплаты должником судебного сбора, штрафа (как средства процессуального принуждения) и других платежей в бюджет.

В случае исполнения должником постановления о наложении штрафа в добровольном порядке в сроки определены законодательством, уплатив судебный сбор и штраф в подсистеме "Электронный суд" через Единый государственный вебпортал электронных услуг (Портал «Дія»), ответственный работник, контролирующий своевременность и полноту сообщений об исполнении судебных решений, проверяет информацию в АСДС о факте поступления уплаты в электронной форме, поступившую через информационное взаимодействие.

Ответственный работник на основании проверенной информации в АСДС, поступившей через информационное взаимодействие, на исполнительном документе проставляет отметку о добровольном исполнении с указанием даты уплаты должником, номера платежного документа, суммы уплаты, способа оплаты, подписи ответственного работника, даты сделанной записи.

С полным текстом изменений в «Инструкции по делопроизводству в местных и апелляционных судах» можно ознакомиться ниже:

Автор Вячеслав Хрипун

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