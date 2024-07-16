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Затверджено нову редакцію Інструкції з діловодства в місцевих та апеляційних судах: текст змін

16:24, 16 липня 2024
У разі виконання боржником постанови про накладення штрафу в добровільному порядку, працівник апарату суду повинен перевірити інформацію про факт надходження сплати
Затверджено нову редакцію Інструкції з діловодства в місцевих та апеляційних судах: текст змін
Джерело фото SUD.UA
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Державна судова адміністрація 15 липня 2024 року затвердила зміни до «Інструкції з діловодства в місцевих та апеляційних судах».

Відповідно до рішення ДСА, змінена редакція пункту 12 розділу XIX «Звернення судових рішень до примусового виконання».

У новій редакції зазначений пункт передбачає наступне:

"Оригінал документа про сплату судового збору, штрафу (як засобу процесуального примусу) в паперовій та / або електронній формі приєднується до матеріалів судової справи (кримінального провадження).

Перед надсиланням виконавчого документа відповідальний працівник суду перевіряє стан добровільної сплати боржником судового збору, штрафу (як засобу процесуального примусу) та інших платежів до бюджету.

У разі виконання боржником постанови про накладення штрафу в добровільному порядку в терміни визначені законодавством, сплативши судовий збір та штраф у підсистемі "Електронний суд" через Єдиний державний вебпортал електронних послуг (Портал Дія), відповідальний працівник, який контролює своєчасність та повноту повідомлень про виконання судових рішень, перевіряє інформацію в АСДС про факт надходження сплати в електронній формі, що надійшли через інформаційну взаємодію.

Відповідальний працівник на підставі перевіреної інформації в АСДС, що надійшла через інформаційну взаємодію, на виконавчому документі проставляє відмітку про добровільне виконання із зазначенням дати сплати боржником, номера платіжного документа, суми сплати, способу оплати, підпису відповідального працівника, дати зробленого запису."

З повним текстом змін до «Інструкції з діловодства в місцевих та апеляційних судах» можна ознайомитися нижче:

Автор В’ячеслав Хрипун

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