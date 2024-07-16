На Рівненщині до патрульних приходить лелека, щоб попити води: відео

Патрульні жартують, що прийняли рішення записати пернатого до перемінного складу малої авіації.

На Рівненщині патрульні опікуються лелекою, якому допомагають пережити спеку. Як розповіли у Нацполіції України, птах частенько навідується до місця несення служби одного з екіпажів, де його напувають водою.

Патрульні жартують, що прийняли рішення записати пернатого до перемінного складу малої авіації.

«Дозаправлення» та «обслуговування» довірили одному з патрульних.

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