Штрафи, повістки поштою, арешт майна: у Генштабі відповіли на 10 запитань про оновлення даних

У Генштабі відповіли на 10 ключових питань щодо оновлення військово-облікових даних.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», 17 липня спливає строк на оновлення військово-облікових даних.

Що чекає тих, хто не встиг оновити свої дані, кому будуть виписані штрафи, який порядок оскарження штрафів у суді - на ці та низку інших запитань відповіла представниця Центрального юридичного управління Генерального штабу Збройних Сил України Ірина Гарбуз.

Які санкції будуть застосовувати до тих, хто не оновив дані?

Відповідно до змін, які були прийняті в травні 2024 року, всі військовозобов'язані, резервісти та призовники повинні оновити свої військово-облікові дані до 16 липня 2024 року. Зробити це можна через ТЦК та СП, ЦНАП або в застосунку «Резерв+». Громадяни, які не встигли оновити свої військово-облікові дані, можуть бути притягнені до адміністративної відповідальності

Чи всім автоматично будуть виписані штрафи за несвоєчасне оновлення даних?

Автоматично штрафи виписуватися не будуть, тому що, відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення, накладення штрафу передбачається протягом трьох місяців з дати виявлення правопорушення, але не більше року з дати вчинення такого правопорушення.

Хто буде виписувати штраф, скільки штрафів може прийти людині за одне правопорушення - несвоєчасне оновлення даних?

За одне правопорушення передбачено накладення одного штрафу. Повноваження щодо притягнення до адміністративної відповідальності за неоновлення військово-облікових даних надано ТЦК та СП. А саме - уповноважена посадова особа ТЦК та СП буде складати адміністративні протоколи, збирати матеріали справи і подавати вже їх на розгляд до керівника ТЦК та СП, який буде приймати рішення щодо притягнення особи до адміністративної відповідальності.

Який порядок оскарження штрафів у суді? Під час оскарження штрафу в суді, чи можуть виписати ще один штраф за неоновлення даних?

Всі громадяни, хто не згоден з накладеним стягненням, мають право звернутися до суду для оскарження постанови про притягнення до адміністративної відповідальності. Зробити це необхідно протягом 10 днів з дня винесення постанови про притягнення до відповідальності. Під час розгляду справи в суді за неоновлення військово-облікових даних не може людина бути притягнена ще раз до відповідальності.

Яка буде сума штрафу?

Сума штрафу передбачена статтею 210 Кодексу України про адміністративне правопорушення. За вчинення вперше адміністративного правопорушення передбачено штраф 17000 грн, за повторне протягом року 25500 грн.

Арешт рахунків, арешт майна - чи передбачено це законом?

Якщо громадянин не сплачує штраф, справа може бути передана до органів Державної виконавчої служби. В такому випадку на майно боржника чи рахунки може бути накладено арешт.

Чи може буде штраф, якщо оновив контактні дані, але не пройшов ВЛК?

Оновлення військово-облікових даних не означає автоматичну необхідність проходити військово-лікарську комісію. Для проходження військово-лікарської комісії громадянам будуть надсилатися окремі повістки.

Як можуть оновити свої дані військовозобов'язані, які перебувають за кордоном?

Військовозобов'язані, які знаходяться за кордоном, можуть оновити свої дані через застосунок «Резерв+» або звернутися до консульських установ.

«Укрпошта» буде розсилати повістки?

Відповідно до прийнятих змін в законодавстві, після 16 липня передбачена можливість надсилати повістки «Укрпоштою». Повістки будуть надсилатися за тими адресами, які були вказані при оновленні військово-облікових даних.

10. Що зміниться після 16 липня для тих, хто оновив дані і для тих, хто цього не зробив?

Громадянам, які оновили свої військово-облікові дані до 16 липня, можуть надсилатися повістки для проходження військово-лікарської комісії. До тих громадян, які не встигли оновити військово-облікові дані, можуть бути застосовані штрафні санкції - тимчасове обмеження в праві користування транспортними засобами.

Також «Судово-юридична газета» писала, чи може ТЦК штрафувати чоловіків, які нині оновили дані за те, що вони в свій час порушили правила військового обліку, і як суди рахують строки у зв’язку зі змінами до КУпАП.

Раніше у Закарпатському ОТЦК та СП пояснили, яка повістка вважається врученою.

Додамо, у Міноборони стверджують, що ТЦК не може вимагати проходження ВЛК при явці особи для оновлення даних.

Також відомо, що суд виніс вирок чоловіку, який не прибував на виклик до ТЦК за повісткою і не хотів проходити ВЛК.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.