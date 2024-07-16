17 липня спливає строк на оновлення військово-облікових даних – як і коли почнуть накладати штрафи

Дані про всіх військовозобов’язаних, незалежно від того, оновлювали вони їх чи ні, вже мають бути у Реєстрі «Оберіг» – і далі ті, хто ці дані не оновив, можуть отримати штрафи.

17 липня спливає відведений законом про посилення мобілізації строк для оновлення військово-облікових даних.

Наразі невідомо, як технічно надалі будуть виокремлювати тих, хто такі дані не оновив, адже відповідна постанова Кабміну від 10 травня 2024 року, яка регулює порядок ведення Реєстру «Оберіг», засекречена.

Нагадаємо, що за законом про Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов'язаних та резервістів для формування бази даних Реєстру «Оберіг» Центральна виборча комісія, Державна податкова служба та Державна міграційна служба мали подати шляхом електронної взаємодії Міноборони відомості, передбачені статтею 7 цього Закону, стосовно усіх громадян України, які підлягають взяттю на військовий облік (приписці до призовних дільниць) відповідно до статті 14 Закону «Про військовий обов’язок і військову службу», віком до 60 років. Це досить широкий перелік персональних даних, починаючи від імені, місця проживання, місця роботи тощо.

До Реєстру вносяться відомості як одержані безпосередньо від призовників, військовозобов’язаних та резервістів, так і шляхом електронної інформаційної взаємодії з іншими інформаційно-комунікаційними системами, реєстрами тощо.

Нагадаємо, «Судово-юридична газета» писала, що до 5 липня мала бути реалізована автоматична взаємодія між Реєстром військовозобов’язаних та Реєстром Пенсійного фонду – «Оберіг» буде отримувати дані про застрахованих працівників.

Таким чином, дані про всіх військовозобов’язаних, незалежно від того, оновлювали вони їх чи ні, вже мають бути в цьому Реєстрі «Оберіг».

Далі, за логікою, з цього Реєстру мають бути виокремлені ті особи, які дані в період з 18 травня 2024 року до 16 липня не оновили.

Вочевидь, система самостійно зможе «показати» ТЦК таких осіб – наприклад, в «профілі» особи в Реєстрі «Оберіг» відсутній контактний номер мобільного телефону, електронна пошта, військово-облікова спеціальність тощо.

Раніше речник Полтавського ТЦК Роман Істомін зауважив, що «за законом уточнити дані протягом 60 днів – тобто, до 16 липня, мали і ті особи, хто поновлював свої військово-облікові дані до вступу в дію нового закону про мобілізацію, тобто до 18 травня».

Тобто, якщо людина уточнила дані до 18 травня, вона мала зробити це знов після 18 травня.

За його словами, якщо людину зупинять на вулиці, то перевірка факту, чи уточнила така особа дані, буде відбуватися через оператора, який знаходиться в ТЦК.

«Перевіряючи дані конкретної особи в базі даних «Оберіг» оператор бачить дату їхнього оновлення. Якщо громадянин не уточнив їх протягом 60 днів, то йому після 16 липня буде виписано штраф» - підкреслив він.

Але, судячи з формулювань законодавства, «автоматичні» штрафи можуть отримати і ті особи, які просто проігнорували закон і не знаходяться за задекларованим чи зареєстрованим місцем проживання.

Так, після визначення осіб, які не оновили дані, повістки, підписані електронним цифровим підписом керівника ТЦК, будуть надсилатися військовозобов’язаним протягом 48 годин. Повістка формується автоматично – за допомогою Реєстру «Оберіг» або бланк повістки заповнюється представником ТЦК або його відділу.

Керівник ТЦК або його відділу накладає на повістку кваліфікований електронний підпис або особисто підписує повістку та скріплює гербовою печаткою.

Реєстраційний номер повістки фіксується в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Повістки, сформовані за допомогою Реєстру, після накладення керівником ТЦК або його відділу кваліфікованого електронного підпису можуть:

централізовано друкуватися разом з описом вкладення і надсилатися військовозобов’язаним та резервістам засобами поштового зв’язку рекомендованим поштовим відправленням з описом вкладення та повідомленням про вручення;

вручатися військовозобов’язаним та резервістам під час оповіщення.

Повістка про виклик надсилається адресату не пізніше ніж протягом 48 годин після підпису повістки відповідним керівником.

При цьому день явки за викликом резервіста або військовозобов’язаного визначається не раніше 14 дня від дня надсилання повістки засобами поштового зв’язку рекомендованим поштовим відправленням з описом вкладення та повідомленням про вручення.

Як вже неодноразово писала «Судово-юридична газета», належним підтвердженням оповіщення про виклик до ТЦК у разі надсилання повістки поштою, буде, у тому числі, день проставлення відмітки про відсутність особи за адресою місця проживання, повідомленою цією особою ТЦК під час уточнення облікових даних або ж відмітки про відсутність особи за адресою, якщо ця особа не повідомила ТЦК іншої адреси місця проживання.

Отже, у випадку, якщо чоловік не повідомив свої актуальні дані, то йому можуть надіслати повістку за останньою відомою державі адресою проживання, і з того часу він буде вважатися належним чином оповіщеним.

Надалі вже запускається механізм заочних штрафів і, відповідно, відкриття виконавчого провадження і надалі – блокування рахунків та стягнення доходів і навіть майна у примусовому порядку.

Нагадаємо, що штраф за КУпАП може складати від 17 тисяч до 25,5 тисяч грн.

При цьому раніше передбачений законодавством протокол ТЦК відтепер вже не складається, якщо особа не з’явилася без поважних причин або не повідомила причину неприбуття на виклик ТЦК, будучи належним чином повідомленою про дату, час і місце виклику, та за наявності у ТЦК підтвердних документів про отримання особою виклику.

Вочевидь, таким підтвердним документом буде вважатися поштове відправлення з проставленням відповідної відмітки. Постановою від 25 червня Кабмін, як вже було сказано, уточнив цей момент.

Далі ТЦК може розглянути справу і відразу винести постанову про накладення штрафу.

Адміністративне стягнення за статтями 210, 210-1 КУпАП, може бути накладено протягом 3 місяців з дня його виявлення, але не пізніше одного року з дня його вчинення.

Накладатися штраф може неодноразово, скажімо, за кожну неявку за повісткою.

У разі добровільної несплати штрафу, запускається механізм блокування рахунку, стягнення коштів і в разі їх недостатності на рахунках – майна.

Крім того, Кабмін надав право ТЦК надсилати в електронному вигляді звернення до Національної поліції про призовників, військовозобовʼязаних та резервістів, які вчинили адміністративні правопорушення, передбачені статтями 210, 210-1 КУпАП.

Тобто, заявки ТЦК на затримання і доставлення громадян, які порушили правила обліку, також будуть надсилатися в електронному вигляді.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, чи може ТЦК штрафувати чоловіків, які нині оновили дані за те, що вони в свій час порушили правила військового обліку, і як суди рахують строки у зв’язку зі змінами до КУпАП.

Автор: Наталя Мамченко

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