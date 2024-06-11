Реєстр військовозобов’язаних «Оберіг» автоматично буде отримувати дані про працівників з Реєстру Пенсійного фонду

До 5 липня має бути реалізована автоматична взаємодія між Реєстром військовозобов’язаних та Реєстром Пенсійного фонду – «Оберіг» буде отримувати дані про застрахованих працівників.

Реєстр військовозобов’язаних «Оберіг» буде отримувати дані про працівників підприємств з реєстру застрахованих осіб Пенсійного фонду в автоматичному режимі.

Так, Кабмін доручив Пенсійному фонду та Міністерству оборони протягом місяця з дня набрання чинності постановою від 5 червня №650 забезпечити електронну інформаційну взаємодію між реєстром застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування та Єдиним державним реєстром призовників, військовозобов’язаних та резервістів «Оберіг» щодо працівників підприємств, установ та організацій.

І хоча у самій постанові йдеться, в першу чергу, про працівників, які підлягають бронюванню, втім, закон про цифровізацію військового обліку №3549-IX, який набув сили 11 квітня і вніс суттєві зміни до Закону про Єдиний державний реєстр «Оберіг», передбачає постійне передання даних стосовно усіх військовозобов’язаних, призовників, резервістів.

Як раніше зазначала профільна заступниця Міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко, Міноборони зробили, по суті, обмін з самими базовими реєстрами, з реєстрами Мінюсту, з реєстрами Державної податкової служби і «на черзі Пенсійний фонд».

Обмін даними з Пенсійним фондом, за її словами, теж є дуже важливим, тому що Міноборони тоді буде «бачити трудовий шлях або професійний шлях військовозобов’язаного, зможе робити мобілізацію більш смарт, зможе робити рекрутинг і так далі».

Нагадаємо, стаття 14 Закону про Єдиний державний реєстр «Оберіг» передбачає, що Пенсійний фонд передає в електронному вигляді до Реєстру військовозобов’язаних:

відомості про зайнятість (код ЄДРПОУ та місцезнаходження підприємства, установи, організації, місце роботи, посада, стаж роботи);

відомості про досвід роботи за спеціальністю;

відомості про встановлення, зміну групи інвалідності.

Кабмін постановою від 5 червня №650 установив зокрема наступне:

органи державної влади, інші державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації, які є критично важливими для забезпечення потреб Збройних Сил, інших військових формувань в особливий період, підприємства, установи та організації, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, не пізніше ніж протягом наступного дня після прийняття працівника на роботу, переміщення його з одного структурного підрозділу до іншого або переведення на іншу постійну посаду або роботу, звільнення, поновлення на роботі, тимчасового припинення/відновлення дії трудового договору подають Пенсійному фонду України відповідні відомості через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України в електронній формі з обов’язковим накладенням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису.

Міністерству цифрової трансформації, Міністерству оборони та Міністерству юстиції Кабмін доручив протягом місяця забезпечити електронну інформаційну взаємодію між Єдиним державним вебпорталом електронних послуг (тобто, порталом «Дія»), Єдиним державним реєстром призовників, військовозобов’язаних та резервістів «Оберіг» та Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань у режимі реального часу для оформлення бронювання військовозобов’язаних за списком.

Пенсійному фонду України та Міністерству оборони протягом місяця доручено забезпечити електронну інформаційну взаємодію між реєстром застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування та Єдиним державним реєстром призовників, військовозобов’язаних та резервістів щодо працівників підприємств, установ та організацій, зазначених у підпункті 3 пункту 3 цієї постанови (тобто, тих, хто підлягає бронюванню), віком від 17 до 60 років, їх посад у режимі реального часу для оформлення бронювання військовозобов’язаних за списком військовозобов’язаних.

Пенсійному фонду України – доручено забезпечити протягом місяця можливість подання органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, які є критично важливими для забезпечення потреб Збройних Сил, інших військових формувань в особливий період, підприємствами, установами та організаціями, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, Пенсійному фонду України через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України в електронній формі відомостей про працівників віком від 17 до 60 років,.

Міністерство цифрової трансформації повинно забезпечити протягом місяця технічну можливість подання повідомлення про включення до переліків органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, які є критично важливими для забезпечення потреб Збройних Сил, інших військових формувань в особливий період, підприємств, установ та організацій, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, для бронювання військовозобов’язаних в електронній формі та списків військовозобов’язаних, які пропонуються до бронювання на період мобілізації та на воєнний час в електронній формі, засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг – тобто, через Портал Дія.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», Мінсоцполітики відповідно до Закону про Реєстр «Оберіг» повинно забезпечити постійно передачу даних про військовозобов’язаних, призовників, резервістів стосовно їх:

місця проживання та місця перебування;

номерів засобів зв’язку та адрес електронної пошти;

відомості про батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників та інших представників, а також дітей (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дата народження) – виключно за згодою призовника, військовозобов’язаного, резервіста;

відомості про сімейний стан особи та відомості про членів її сім’ї (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дата народження) - виключно за згодою призовника, військовозобов’язаного, резервіста;

відомості про встановлення, зміну групи інвалідності;

відомості про наявність права на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації.

Загалом же, відповідно до чинної статті 7 Закону «Про Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів» до Реєстру «Оберіг» заносяться наступні персональні дані призовника, військовозобов’язаного та резервіста:

1) прізвище, відомості про зміну прізвища;

2) власне ім’я (усі власні імена), відомості про зміну власного імені;

3) по батькові (за наявності);

4) дата народження;

5) місце народження;

6) стать;

7) місце проживання та місце перебування;

7-1) номери засобів зв’язку та адреси електронної пошти;

8) відомості про батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників та інших представників, а також дітей (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дата народження) - за згодою призовника, військовозобов’язаного, резервіста (після змін – виключно за згодою)

8-1) відомості про сімейний стан особи та членів її сім’ї (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), а також дітей) (після змін – виключно за згодою);

9) реквізити паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон (серія, номер, дата видачі, орган, що видав, строк дії) (після змін – реквізити паспорта громадянина України та документів, що дають право громадянину України на виїзд з України і в’їзд в Україну (серія, номер, дата видачі, орган, що видав, строк дії);

9-1) відомості про громадянство (зміну громадянства);

10) відомості про смерть особи або оголошення особи померлою чи визнання її безвісно відсутньою;

11) відомості щодо обмеження цивільної дієздатності, визнання особи недієздатною (поновлення дієздатності);

12) відомості про зайнятість (код ЄДРПОУ та місцезнаходження підприємства, установи, організації, місце роботи, посада, стаж роботи);

13) реєстраційний номер облікової картки платника податків;

14) відцифрований образ обличчя особи;

15) відомості про дату виїзду за межі України та дату повернення на територію України;

15-1) відомості про переміщення особи на тимчасово окуповану територію України (дата та напрямок);

16) відомості про освіту та спеціальність (після змін - реквізити документа про освіту (серія, номер, дата видачі, заклад освіти, що видав, рівень освіти, професія, галузь знань, спеціальність);

16-1) відомості про форму навчання здобувачів позашкільної, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої та післядипломної освіти;

16-2) відомості про досвід роботи за спеціальністю;

17) відомості про встановлення, зміну групи інвалідності;

17-1) відомості про результати медичних оглядів, що проводяться з метою визначення придатності до виконання військового обов’язку;

18) відомості про притягнення до кримінальної відповідальності (повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення);

19) відомості про притягнення до кримінальної відповідальності на підставі обвинувального вироку суду, що набрав законної сили;

20) відомості про наявність (відсутність) судимості;

21) унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі;

22) відомості про статус ветерана війни;

23) відомості про володіння іноземними мовами;

24) відомості про дозвіл на зберігання та носіння зброї;

25) відомості про проходження програм підвищення кваліфікації, перепідготовки;

26) відомості про документи, оформлені для виїзду за кордон на постійне проживання, або залишення на постійне проживання за кордоном, або повернення в Україну;

27) реквізити посвідчення водія (серія, номер, дата видачі, орган, що видав, строк дії, категорія);

28) реквізити посвідчення тракториста-машиніста (серія, номер, дата видачі, орган, що видав, категорія);

29) реквізити кваліфікаційного посвідчення члена палубної команди судна внутрішнього плавання, іншого кваліфікаційного документа, яким підтверджуються професійні компетентності для безпечної експлуатації судна внутрішнього плавання, міжнародного посвідчення на право управління прогулянковим судном, посвідчення судноводія малого судна/водного мотоцикла, іншого документа, що надає право на управління прогулянковим судном, малим судном, водним мотоциклом (серія, номер, дата видачі, орган, що видав, строк дії, кваліфікація);

30) реквізити свідоцтва пілота повітряного судна (серія, номер, дата видачі, орган, що видав, строк дії, категорія);

31) відомості про особу, зниклу безвісти за особливих обставин;

32) відомості про внутрішньо переміщену особу;

33) відомості про наявність права на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації.

Крім того, як раніше писала «Судово-юридична газета», Верховна Рада прийняла як закон законопроект 11143, який передбачає зміни у порядку формування Реєстру «Оберіг» з точки зору передачі даних ЦВК, ДМС і Податковою службою.

Автор: Наталя Мамченко

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