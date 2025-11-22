  1. В Україні

Податкова пояснила, хто з мобілізованих підприємців може не сплачувати податки

15:07, 22 листопада 2025
Пільга діє лише для ФОП і самозайнятих осіб, зареєстрованих до дати призову чи укладення контракту, тоді як ті, хто оформився після — сплачують податки на загальних підставах.
Головне управління ДПС у Львівській області оприлюднило роз’яснення щодо звільнення мобілізованих ФОП та самозайнятих осіб від сплати податків під час служби.

Право на звільнення передбачене Законом № 4505-ІХ, який набрав чинності 5 липня 2025 року.

Хто звільняється від податків

Звільнення поширюється на ФОП та осіб, які здійснюють незалежну професійну діяльність, за умови, що вони були зареєстровані до дати призову або укладення контракту.

Пільга діє для підприємців із найманими працівниками і без них — і звільняє від:

  • податку на доходи фізичних осіб (ПДФО);
  • єдиного податку;
  • військового збору.

Період звільнення:

з 1 числа місяця призову або підписання контракту (але не раніше 24.02.2022) до останнього дня місяця демобілізації.

Якщо ФОП зареєструвався вже після призову

У такому разі підприємець сплачує податки у загальному порядку, і пільга на нього не поширюється. Це правило діє з моменту набрання чинності Закону № 4505 — тобто з 5 липня 2025 року.

Якщо ФОП 3 групи перевищив ліміт доходу під час служби

Податкова наголошує:

  • ФОП 3 групи зобов’язаний перейти на загальну систему оподаткування,
  • навіть якщо перевищення сталося під час проходження військової служби.

У разі відмови від переходу реєстрацію платника єдиного податку можуть анулювати — це передбачено:

  • підпунктом 298.2.3 пункту 298.2 статті 298 ПКУ;
  • пунктом 299.10 статті 299 ПКУ.

Якщо ФОП виключили з реєстру платників єдиного податку через борг під час служби

У разі анулювання статусу платника єдиного податку під час військової служби, податкова зобов’язана відновити його дію з дати анулювання, якщо підставою був податковий борг.

