Налоговая объяснила, кто из мобилизованных предпринимателей может не платить налоги

Льгота действует только для ФЛП и самозанятых лиц, зарегистрированных до даты призыва или заключения контракта, тогда как те, кто оформился позже, платят налоги на общих основаниях.

Главное управление ГНС во Львовской области обнародовало разъяснение относительно освобождения мобилизованных ФЛП и самозанятых лиц от уплаты налогов во время службы.

Право на освобождение предусмотрено Законом № 4505-IX, который вступил в силу 5 июля 2025 года.

Кто освобождается от налогов

Освобождение распространяется на ФЛП и лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность, при условии, что они были зарегистрированы до даты призыва или заключения контракта.

Льгота действует для предпринимателей с наемными работниками и без них — и освобождает от:

налога на доходы физических лиц (НДФЛ);

единого налога;

военного сбора.

Период освобождения:

с 1 числа месяца призыва или подписания контракта (но не ранее 24.02.2022) до последнего дня месяца демобилизации.

Если ФЛП зарегистрировался уже после призыва

В таком случае предприниматель уплачивает налоги в общем порядке, и льгота на него не распространяется. Это правило действует с момента вступления в силу Закона № 4505 — то есть с 5 июля 2025 года.

Если ФЛП 3 группы превысил лимит дохода во время службы

Налоговая подчеркивает:

ФЛП 3 группы обязан перейти на общую систему налогообложения,

даже если превышение произошло во время прохождения военной службы.

В случае отказа от перехода регистрацию плательщика единого налога могут аннулировать — это предусмотрено:

подпунктом 298.2.3 пункта 298.2 статьи 298 НКУ;

пунктом 299.10 статьи 299 НКУ.

Если ФЛП исключили из реестра плательщиков единого налога из-за долга во время службы

В случае аннулирования статуса плательщика единого налога во время военной службы налоговая обязана восстановить его действие с даты аннулирования, если основанием была налоговая задолженность.

