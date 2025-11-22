Налоговая объяснила, кто из мобилизованных предпринимателей может не платить налоги
Главное управление ГНС во Львовской области обнародовало разъяснение относительно освобождения мобилизованных ФЛП и самозанятых лиц от уплаты налогов во время службы.
Право на освобождение предусмотрено Законом № 4505-IX, который вступил в силу 5 июля 2025 года.
Кто освобождается от налогов
Освобождение распространяется на ФЛП и лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность, при условии, что они были зарегистрированы до даты призыва или заключения контракта.
Льгота действует для предпринимателей с наемными работниками и без них — и освобождает от:
- налога на доходы физических лиц (НДФЛ);
- единого налога;
- военного сбора.
Период освобождения:
с 1 числа месяца призыва или подписания контракта (но не ранее 24.02.2022) до последнего дня месяца демобилизации.
Если ФЛП зарегистрировался уже после призыва
В таком случае предприниматель уплачивает налоги в общем порядке, и льгота на него не распространяется. Это правило действует с момента вступления в силу Закона № 4505 — то есть с 5 июля 2025 года.
Если ФЛП 3 группы превысил лимит дохода во время службы
Налоговая подчеркивает:
- ФЛП 3 группы обязан перейти на общую систему налогообложения,
- даже если превышение произошло во время прохождения военной службы.
В случае отказа от перехода регистрацию плательщика единого налога могут аннулировать — это предусмотрено:
- подпунктом 298.2.3 пункта 298.2 статьи 298 НКУ;
- пунктом 299.10 статьи 299 НКУ.
Если ФЛП исключили из реестра плательщиков единого налога из-за долга во время службы
В случае аннулирования статуса плательщика единого налога во время военной службы налоговая обязана восстановить его действие с даты аннулирования, если основанием была налоговая задолженность.
