Зеленський розповів про хід перевірки енергетичних компаній і доручив провести аудит оборонної сфери, АРМА та Фонду держмайна

Є рішення щодо повної перевірки державних оборонних компаній — заявив Володимир Зеленський.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський поінформував про проведення наради, присвяченої основним питанням забезпечення фінансової стабільності держави, соціальної підтримки громадян і взаємодії з міжнародними партнерами. Також глава держави обговорив із прем’єр-міністром Юлією Свириденко підготовчі кроки до чергового засідання Кабінету Міністрів.

За словами Президента, готуються важливі рішення. Наразі вже здійснюється аудит державних енергетичних підприємств, зокрема перевіряються всі фінансові операції. Крім того, підготовлено рішення про комплексну перевірку діяльності державних оборонних компаній та їхніх контрактів. Аудит оборонного сектору має охопити всі аспекти та бути максимально детальним.

Зеленський доручив Свириденко щотижнево доповідати за результатами аудиту оборонної сфери й так само щотижнево інформувати українське суспільство. Всі дані про виявлені порушення будуть направлені правоохоронним та антикорупційним органам.

Також він доручив ініціювати терміновий аудит АРМА та ФДМУ.

"Є завдання в уряду, окрім підприємств енергетичного сектору, забезпечити оновлення наглядових рад і оборонно-промислового комплексу України", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, що Юлія Свириденко повідомила про старт аудиту «Енергоатому» та підготовку перевірки інших енергокомпаній.

Як відомо, Кабінет Міністрів затвердив план дій з метою перезавантаження енергетичного сектору. Зокрема, мова йде про для оновлення складу наглядових рад.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.