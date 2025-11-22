  1. В Украине

Зеленский рассказал о ходе проверки энергетических компаний и поручил провести аудит оборонной сферы, АРМА и Фонду госимущества

14:13, 22 ноября 2025
Есть решения о полной проверке государственных оборонных компаний, - заявил Владимир Зеленский.
Зеленский рассказал о ходе проверки энергетических компаний и поручил провести аудит оборонной сферы, АРМА и Фонду госимущества
Президент Украины Владимир Зеленский проинформировал о проведении совещания, посвященного основным вопросам обеспечения финансовой стабильности государства, социальной поддержки граждан и взаимодействия с международными партнерами. Также глава государства обсудил с премьер-министром Юлией Свириденко подготовительные шаги к очередному заседанию Кабинета Министров.

По словам Президента, готовятся важные решения. В настоящее время уже проводится аудит государственных энергетических предприятий, в частности проверяются все финансовые операции. Кроме того, подготовлено решение о комплексной проверке деятельности государственных оборонных компаний и их контрактов. Аудит оборонного сектора должен охватывать все аспекты и быть максимально подробным.

Зеленский поручил Свириденко еженедельно докладывать о результатах аудита оборонной сферы и так же еженедельно информировать украинское общество. Все данные о выявленных нарушениях будут направлены в правоохранительные и антикоррупционные органы.

Также он поручил инициировать срочный аудит АРМА и ФГИУ.

«У правительства есть задача, кроме предприятий энергетического сектора, обеспечить обновление наблюдательных советов и оборонно-промышленного комплекса Украины», — отметил Зеленский.

Напомним, что Юлия Свириденко сообщила о старте аудита «Энергоатома» и подготовке проверки других энергокомпаний.

Напомним, Кабинет Министров утвердил план действий по перезагрузке энергетического сектора. В частности, речь идет об обновлении состава наблюдательных советов.

