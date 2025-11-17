Юлия Свириденко сообщила о старте аудита «Энергоатома» и подготовке проверки других энергокомпаний

Правительство ожидает регулярных отчетов о ходе всех проверок ежемесячно в течение всего периода, - отметила Юлия Свириденко.

Премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что обсудила с главой Государственной аудиторской службы Аллой Басалаевой проведение государственного финансового контроля на предприятиях энергетической сферы.

По ее словам, Госаудитслужба уже приступила к аудиту НАЭК «Энергоатом». Проверка охватывает деятельность аппарата управления и десяти филиалов, включая три атомных электростанций, за период 2023–2025 годов.

Свириденко отметила, что промежуточные результаты аудита планируется получить в декабре, после чего материалы передадут в правоохранительные и антикоррупционные органы.

Также стало известно, что стартует подготовка к проведению аудитов на других энергетических предприятиях, в частности, ООО «Оператор ГТС Украины», ПАО «Центрэнерго» и АО «Укргаздобыча».

Напомним, Кабинет Министров утвердил план действий по перезагрузке энергетического сектора. В частности, речь идет об обновлении состава наблюдательных советов.

