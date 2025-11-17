Юлія Свириденко повідомила про старт аудиту «Енергоатому» та підготовку перевірки інших енергокомпаній

Уряд очікує регулярних звітів щодо перебігу всіх перевірок щомісяця протягом всього періоду, - зазначила Юлія Свириденко.

Прем’єр-міністр Юлія Свириденко повідомила, що обговорила із головою Державної аудиторської служби Аллою Басалаєвою проведення державного фінансового контролю на підприємствах енергетичної сфери.

За її словами, Держаудитслужба вже розпочала аудит НАЕК «Енергоатом». Перевірка охоплює діяльність апарату управління та десяти філій, включно з трьома атомними електростанціями, за період 2023–2025 років.

Свириденко зазначила, що проміжні результати аудиту планують отримати в грудні, після чого матеріали передадуть до правоохоронних і антикорупційних органів.

Також стало відомо, що стартує підготовка до проведення аудитів на інших енергетичних підприємствах, зокрема ТОВ «Оператор ГТС України», ПАТ «Центренерго» та АТ «Укргазвидобування».

Нагадаємо, Кабінет Міністрів затвердив план дій з метою перезавантаження енергетичного сектору. Зокрема, мова йде про для оновлення складу наглядових рад.

