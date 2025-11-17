  1. В Україні

Юлія Свириденко повідомила про старт аудиту «Енергоатому» та підготовку перевірки інших енергокомпаній

17:18, 17 листопада 2025
Уряд очікує регулярних звітів щодо перебігу всіх перевірок щомісяця протягом всього періоду, - зазначила Юлія Свириденко.
Фото: Енергоатом
Прем’єр-міністр Юлія Свириденко повідомила, що обговорила  із головою Державної аудиторської служби Аллою Басалаєвою проведення державного фінансового контролю на підприємствах енергетичної сфери.

За її словами, Держаудитслужба вже розпочала аудит НАЕК «Енергоатом». Перевірка охоплює діяльність апарату управління та десяти філій, включно з трьома атомними електростанціями, за період 2023–2025 років.

Свириденко зазначила, що проміжні результати аудиту планують отримати в грудні, після чого матеріали передадуть до правоохоронних і антикорупційних органів.

Також стало відомо, що стартує підготовка до проведення аудитів на інших енергетичних підприємствах, зокрема ТОВ «Оператор ГТС України», ПАТ «Центренерго» та АТ «Укргазвидобування».

Уряд очікує щомісячні звіти про перебіг усіх перевірок, заявила Юлія Свириденко.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів затвердив план дій з метою перезавантаження енергетичного сектору. Зокрема, мова йде про для оновлення складу наглядових рад.

Юлія Свириденко

