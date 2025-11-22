Сервісні центри не надсилають водійське посвідчення накладеним платежем — МВС попереджає про шахраїв
До одного зі столичних сервісних центрів МВС звернулася жінка зі скаргою, що її нове водійське посвідчення «не відображається» в електронних застосунках. Вона стверджувала, що замовила документ у нібито «працівника сервісного центру», а отримала його поштою накладеним платежем.
Після перевірки адміністратор установив:
- посвідчення у державних реєстрах не існує;
- бланк має ознаки підробки;
- особа, яка продала документ, не є співробітником МВС.
На місце викликали поліцію. Правоохоронці розпочали перевірку обставин можливого шахрайства.
Головний сервісний центр МВС наголошує: подібні випадки трапляються дедалі частіше — люди платять значні кошти й отримують фальшиві документи, які не мають жодної юридичної сили.
У відомстві застерігають: сервісні центри МВС ніколи не надсилають документи накладеним платежем. Не довіряйте сумнівним пропозиціям.
Додамо, що в інтернеті активізувалися шахраї, які «продають» водійські посвідчення від імені керівництва сервісних центрів МВС.
