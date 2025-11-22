  1. В Україні

Сервісні центри не надсилають водійське посвідчення накладеним платежем — МВС попереджає про шахраїв

14:49, 22 листопада 2025
Фіксують зростання випадків, коли шахраї продають фальшиві «права» під виглядом офіційних документів, використовуючи доставку накладеним платежем.
Фото: Головний сервісний центр МВС
До одного зі столичних сервісних центрів МВС звернулася жінка зі скаргою, що її нове водійське посвідчення «не відображається» в електронних застосунках. Вона стверджувала, що замовила документ у нібито «працівника сервісного центру», а отримала його поштою накладеним платежем.

Після перевірки адміністратор установив:

  • посвідчення у державних реєстрах не існує;
  • бланк має ознаки підробки;
  • особа, яка продала документ, не є співробітником МВС.

На місце викликали поліцію. Правоохоронці розпочали перевірку обставин можливого шахрайства.

Головний сервісний центр МВС наголошує: подібні випадки трапляються дедалі частіше — люди платять значні кошти й отримують фальшиві документи, які не мають жодної юридичної сили.

У відомстві застерігають: сервісні центри МВС ніколи не надсилають документи накладеним платежем. Не довіряйте сумнівним пропозиціям.

Додамо, що в інтернеті активізувалися шахраї, які «продають» водійські посвідчення від імені керівництва сервісних центрів МВС.

