Сервисные центры не отправляют водительское удостоверение наложенным платежом — МВД предупреждает о мошенниках

Фиксируется рост случаев, когда мошенники продают поддельные «права» под видом официальных документов, используя доставку наложенным платежом.

Фото: Главный сервисный центр МВД

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В один из столичных сервисных центров МВД обратилась женщина с жалобой, что ее новое водительское удостоверение «не отображается» в электронных приложениях. Она утверждала, что заказала документ у якобы «сотрудника сервисного центра», а получила его по почте наложенным платежом.

После проверки администратор установил:

удостоверения в государственных реестрах не существует;

бланк имеет признаки подделки;

лицо, продавшее документ, не является сотрудником МВД.

На место вызвали полицию. Правоохранители начали проверку обстоятельств возможного мошенничества.

Главный сервисный центр МВД подчеркивает: подобные случаи происходят все чаще — люди платят значительные суммы и получают поддельные документы, которые не имеют никакой юридической силы.

В ведомстве предупреждают: сервисные центры МВД никогда не отправляют документы наложенным платежом. Не доверяйте сомнительным предложениям.

Добавим, что в интернете активизировались мошенники, «продающие» водительские удостоверения от имени руководства сервисных центров МВД.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.