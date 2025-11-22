  1. В Украине

Сервисные центры не отправляют водительское удостоверение наложенным платежом — МВД предупреждает о мошенниках

14:49, 22 ноября 2025
Фиксируется рост случаев, когда мошенники продают поддельные «права» под видом официальных документов, используя доставку наложенным платежом.
Фото: Главный сервисный центр МВД
В один из столичных сервисных центров МВД обратилась женщина с жалобой, что ее новое водительское удостоверение «не отображается» в электронных приложениях. Она утверждала, что заказала документ у якобы «сотрудника сервисного центра», а получила его по почте наложенным платежом.

После проверки администратор установил:

  • удостоверения в государственных реестрах не существует;
  • бланк имеет признаки подделки;
  • лицо, продавшее документ, не является сотрудником МВД.

На место вызвали полицию. Правоохранители начали проверку обстоятельств возможного мошенничества.

Главный сервисный центр МВД подчеркивает: подобные случаи происходят все чаще — люди платят значительные суммы и получают поддельные документы, которые не имеют никакой юридической силы.

В ведомстве предупреждают: сервисные центры МВД никогда не отправляют документы наложенным платежом. Не доверяйте сомнительным предложениям.

Добавим, что в интернете активизировались мошенники, «продающие» водительские удостоверения от имени руководства сервисных центров МВД.

