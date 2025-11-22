Батьки дедалі частіше звертаються до ШІ по поради щодо виховання та здоров’я дітей

«У дитини температура — що робити?» — чому батьки дедалі частіше звертаються до ChatGPT.

Дослідження показують, що дедалі більше батьків покладаються на штучний інтелект у питаннях виховання, здоров’я та розвитку дітей. Експерти попереджають: користуватися такими інструментами потрібно обережно. Про це повідомляє USA Today.

Так, все частіше батьки ставлять ШІ однакові запитання:

«Чи відповідає моя дитина віковим нормам?»,

«Що робити, якщо піднялася температура?»,

«Як реагувати на істерики малюка?»,

«Я хороший батько/мати?».

За словами розробників ChatGPT, це серед найпопулярніших запитів від батьків.

І дослідження підтверджують: роль ШІ у повсякденному батьківстві зростає. Опублікована у Journal of Pediatric Psychology у вересні 2024 року робота показала, що багато батьків не можуть відрізнити відповіді лікаря від відповідей ChatGPT. Частина опитаних навіть вважала ШІ надійнішим та точнішим, коли його поради відрізнялися від думки експерта.

«ШІ — корисний інструмент, але не заміна критичного мислення»

Лікар Майкл Глейзієр, медичний директор Bluebird Kids Health у Флориді, наголошує, що батькам важливо залишатися критичними.

«Це лише інструмент. Великий і дуже корисний, але він не повинен замінювати здатність мислити та консультуватися з фахівцями», — зазначає він.

ШІ може суттєво полегшити побут: допомогти створити запрошення на день народження, розклад хатніх обов’язків, нові рецепти, плани занять, казки на ніч, календарі та чек-листи. У таких ситуаціях ризик невеликий, і ШІ справді може економити час.

Коли йдеться про здоров’я — потрібна обережність

Експерти радять використовувати ШІ лише як стартову точку у пошуку медичної інформації.

ШІ справді може швидко підсумувати дані з наукових джерел, але:

не варто приймати медичні рішення лише на основі відповіді ChatGPT;

необхідно обговорювати знайдену інформацію з лікарем;

слід уникати введення у чат конфіденційних медичних даних.

Розробники додатку Bobo, який працює на базі ШІ та надає перевірену інформацію про розвиток дітей, наголошують: багато батьків необачно вводять в ШІ приватні дані, не замислюючись, кому вони потрапляють.

«Батьки часто «зливають» чутливу інформацію у ChatGPT, не думаючи, кому вона стане доступною», — каже співзасновник додатку Грант Макдональд.

Запитання важливі: як формулювати правильно

Співрозробниця платформи, Клаудія Макдональд, застерігає від ведучих запитань.

Неправильне формулювання може зробити ШІ «дзеркалом», яке поверне відповідь, що підтверджує упередження користувача, а не точні дані.

«ШІ легко підштовхнути у потрібний бік. Формулювання має бути чітким, нейтральним і максимально конкретним», — зазначає вона.

