Родители стали чаще обращаться к ИИ за советами в вопросах воспитания и здоровья детей
Исследования показывают, что все больше родителей полагаются на искусственный интеллект в вопросах воспитания, здоровья и развития детей. Эксперты предупреждают: пользоваться такими инструментами нужно осторожно. Об этом сообщает USA Today.
Так, все чаще родители задают ИИ одинаковые вопросы:
- «Соответствует ли мой ребенок возрастным нормам?»
- «Что делать, если поднялась температура?»
- «Как реагировать на детские истерики?»
- «Я хороший родитель?»
По словам разработчиков ChatGPT, это одни из самых популярных запросов от родителей.
И исследования подтверждают: роль ИИ в повседневном родительстве растет. Опубликованная в Journal of Pediatric Psychology в сентябре 2024 года работа показала, что многие родители не могут отличить ответы врача от ответов ChatGPT. Часть опрошенных даже считала ИИ более надежным и точным, когда его советы отличались от мнения эксперта.
«ИИ — полезный инструмент, но не замена критическому мышлению»
Врач Майкл Глейзиер, медицинский директор Bluebird Kids Health во Флориде, подчеркивает, что родителям важно оставаться критичными.
«Это всего лишь инструмент. Большой и очень полезный, но он не должен заменять способность думать и консультироваться со специалистами», — отмечает он.
ИИ может значительно облегчить быт: помочь создать приглашения на день рождения, расписание домашних обязанностей, новые рецепты, планы занятий, сказки на ночь, календари и чек-листы. В таких ситуациях риск невелик, и ИИ действительно может экономить время.
Когда речь идет о здоровье — нужна осторожность
Эксперты советуют использовать ИИ только как отправную точку в поиске медицинской информации.
ИИ действительно может быстро обобщать данные из научных источников, но:
- не стоит принимать медицинские решения только на основе ответа ChatGPT;
- необходимо обсуждать найденную информацию с врачом;
- следует избегать ввода в чат конфиденциальных медицинских данных.
Разработчики приложения Bobo, которое работает на базе ИИ и предоставляет проверенную информацию о развитии детей, подчеркивают: многие родители необдуманно вводят в ИИ личные данные, не задумываясь, кому они становятся доступны.
«Родители часто «сливают» чувствительную информацию в ChatGPT, не думая, кому она станет доступной», — говорит сооснователь приложения Грант Макдональд.
Вопросы важны: как формулировать правильно
Соразработчица платформы Клаудия Макдональд предостерегает от наводящих вопросов.
Неправильная формулировка может превратить ИИ в «зеркало», которое выдает ответ, подтверждающий предвзятость пользователя, а не точные данные.
«ИИ легко направить в нужную сторону. Формулировка должна быть четкой, нейтральной и максимально конкретной», — отмечает она.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.