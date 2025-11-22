Родители стали чаще обращаться к ИИ за советами в вопросах воспитания и здоровья детей

«У ребенка температура — что делать?» — почему родители все чаще обращаются к ChatGPT.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Исследования показывают, что все больше родителей полагаются на искусственный интеллект в вопросах воспитания, здоровья и развития детей. Эксперты предупреждают: пользоваться такими инструментами нужно осторожно. Об этом сообщает USA Today.

Так, все чаще родители задают ИИ одинаковые вопросы:

«Соответствует ли мой ребенок возрастным нормам?»

«Что делать, если поднялась температура?»

«Как реагировать на детские истерики?»

«Я хороший родитель?»

По словам разработчиков ChatGPT, это одни из самых популярных запросов от родителей.

И исследования подтверждают: роль ИИ в повседневном родительстве растет. Опубликованная в Journal of Pediatric Psychology в сентябре 2024 года работа показала, что многие родители не могут отличить ответы врача от ответов ChatGPT. Часть опрошенных даже считала ИИ более надежным и точным, когда его советы отличались от мнения эксперта.

«ИИ — полезный инструмент, но не замена критическому мышлению»

Врач Майкл Глейзиер, медицинский директор Bluebird Kids Health во Флориде, подчеркивает, что родителям важно оставаться критичными.

«Это всего лишь инструмент. Большой и очень полезный, но он не должен заменять способность думать и консультироваться со специалистами», — отмечает он.

ИИ может значительно облегчить быт: помочь создать приглашения на день рождения, расписание домашних обязанностей, новые рецепты, планы занятий, сказки на ночь, календари и чек-листы. В таких ситуациях риск невелик, и ИИ действительно может экономить время.

Когда речь идет о здоровье — нужна осторожность

Эксперты советуют использовать ИИ только как отправную точку в поиске медицинской информации.

ИИ действительно может быстро обобщать данные из научных источников, но:

не стоит принимать медицинские решения только на основе ответа ChatGPT;

необходимо обсуждать найденную информацию с врачом;

следует избегать ввода в чат конфиденциальных медицинских данных.

Разработчики приложения Bobo, которое работает на базе ИИ и предоставляет проверенную информацию о развитии детей, подчеркивают: многие родители необдуманно вводят в ИИ личные данные, не задумываясь, кому они становятся доступны.

«Родители часто «сливают» чувствительную информацию в ChatGPT, не думая, кому она станет доступной», — говорит сооснователь приложения Грант Макдональд.

Вопросы важны: как формулировать правильно

Соразработчица платформы Клаудия Макдональд предостерегает от наводящих вопросов.

Неправильная формулировка может превратить ИИ в «зеркало», которое выдает ответ, подтверждающий предвзятость пользователя, а не точные данные.

«ИИ легко направить в нужную сторону. Формулировка должна быть четкой, нейтральной и максимально конкретной», — отмечает она.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.