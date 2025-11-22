  1. Общество
  2. / В мире

Родители стали чаще обращаться к ИИ за советами в вопросах воспитания и здоровья детей

15:25, 22 ноября 2025
«У ребенка температура — что делать?» — почему родители все чаще обращаются к ChatGPT.
Родители стали чаще обращаться к ИИ за советами в вопросах воспитания и здоровья детей
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Исследования показывают, что все больше родителей полагаются на искусственный интеллект в вопросах воспитания, здоровья и развития детей. Эксперты предупреждают: пользоваться такими инструментами нужно осторожно. Об этом сообщает USA Today.

Так, все чаще родители задают ИИ одинаковые вопросы:

  • «Соответствует ли мой ребенок возрастным нормам?»
  • «Что делать, если поднялась температура?»
  • «Как реагировать на детские истерики?»
  • «Я хороший родитель?»

По словам разработчиков ChatGPT, это одни из самых популярных запросов от родителей.

И исследования подтверждают: роль ИИ в повседневном родительстве растет. Опубликованная в Journal of Pediatric Psychology в сентябре 2024 года работа показала, что многие родители не могут отличить ответы врача от ответов ChatGPT. Часть опрошенных даже считала ИИ более надежным и точным, когда его советы отличались от мнения эксперта.

«ИИ — полезный инструмент, но не замена критическому мышлению»

Врач Майкл Глейзиер, медицинский директор Bluebird Kids Health во Флориде, подчеркивает, что родителям важно оставаться критичными.

«Это всего лишь инструмент. Большой и очень полезный, но он не должен заменять способность думать и консультироваться со специалистами», — отмечает он.

ИИ может значительно облегчить быт: помочь создать приглашения на день рождения, расписание домашних обязанностей, новые рецепты, планы занятий, сказки на ночь, календари и чек-листы. В таких ситуациях риск невелик, и ИИ действительно может экономить время.

Когда речь идет о здоровье — нужна осторожность

Эксперты советуют использовать ИИ только как отправную точку в поиске медицинской информации.

ИИ действительно может быстро обобщать данные из научных источников, но:

  • не стоит принимать медицинские решения только на основе ответа ChatGPT;
  • необходимо обсуждать найденную информацию с врачом;
  • следует избегать ввода в чат конфиденциальных медицинских данных.

Разработчики приложения Bobo, которое работает на базе ИИ и предоставляет проверенную информацию о развитии детей, подчеркивают: многие родители необдуманно вводят в ИИ личные данные, не задумываясь, кому они становятся доступны.

«Родители часто «сливают» чувствительную информацию в ChatGPT, не думая, кому она станет доступной», — говорит сооснователь приложения Грант Макдональд.

Вопросы важны: как формулировать правильно

Соразработчица платформы Клаудия Макдональд предостерегает от наводящих вопросов.

Неправильная формулировка может превратить ИИ в «зеркало», которое выдает ответ, подтверждающий предвзятость пользователя, а не точные данные.

«ИИ легко направить в нужную сторону. Формулировка должна быть четкой, нейтральной и максимально конкретной», — отмечает она.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

дети искусственный интеллект технологии ИИ

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Украине запретят выселять вынужденных переселенцев из мест временного проживания

Депутаты планируют защитить права переселенцев, которые проживают в государственных, коммунальных и частных объектах по всей стране и часто рискуют потерять крышу над головой из-за непрогнозируемых решений власти.

Когда приговор становится защитой: суд в Днепре отменил незаконную мобилизацию осужденного

Мужчину, которого уволили из рядов ВСУ из-за приговора за совершение тяжкого преступления, снова призвали — и снова демобилизовали.

Навигация по курсу «АК-74»: директор морской фирмы превратил дом в тайный арсенал

Суд в Николаеве вынес приговор обвиняемому, но так и не выяснил: откуда столько оружия у гражданского лица, не имеющего никакого отношения к армии.

Работодателей обяжут выплачивать средний заработок работникам, которые вынужденно не выполняли работу из-за боевых действий или других форс-мажорных обстоятельств

Как судебная практика обнаружила пробел в законодательстве об оплате труда и как парламентарии пытаются урегулировать проблему.

85 кандидатов претендуют на должность в ВАКС — конкурс выходит на финишную прямую

ВККС планирует закончить проверку практических заданий кандидатов в судьи ВАКС к Новому году.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]