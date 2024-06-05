Верховна Рада прийняла закон, який передбачає, що для формування Реєстру «Оберіг» ЦВК, ДМС і Податкова передають дані лише про призовників від 17 до 25 років

Раніше було передбачено, що до Реєстру «Оберіг» ЦВК, Податкова та ДМС передають дані стосовно усіх громадян з 18 до 60 років – Верховна Рада прийняла зміни.

Чинний Закон про Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів «Оберіг» у статті 13 передбачає, що для формування бази даних Реєстру «Оберіг» Центральна виборча комісія, Державна податкова служба та Державна міграційна служба подають шляхом електронної взаємодії до Реєстру відомості, передбачені статтею 7 цього Закону, стосовно усіх громадян України віком від 18 до 60 років (тобто, ПІБ, податковий номер, реквізити паспорта тощо).

5 червня Верховна Рада ухвалила в цілому як закон зміни до закону про Реєстр, якими уточнила, що такі дані передаються «стосовно усіх громадян України, які підлягають взяттю на військовий облік (приписці до призовних дільниць) відповідно до статті 14 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», віком до 60 років». Йдеться про законопроект 11143.

При цьому чинна стаття 14 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» регулює взяття громадян на військовий облік саме призовників (а не військовозобов’язаних та резервістів). Вона має назву «Взяття громадян України на військовий облік призовників».

Слід підкреслити, що військовий облік громадян України поділяється на облік призовників, військовозобов’язаних та резервістів (ст. 33 Закону про військовий обов’язок).

Так, стаття 14 встановлює, що щороку протягом січня – березня беруться на облік громадяни України чоловічої статі, яким у рік взяття на військовий облік виповнюється 17 років.

Відповідно ж до статті 37 закону про військовий обов’язок взяттю на військовий облік призовників підлягають громадяни України віком до 25 років.

Особи, які досягли 25-річного віку під час перебування на військовому обліку призовників і які старші 25 років і раніше не перебували на військовому обліку підлягають взяттю вже на військовий облік військовозобов’язаних.

Таким чином, з одного боку, перелік осіб, стосовно яких до Реєстру «Оберіг» ЦВК, Податкова та Міграційна служби будуть передавати дані, розширено, бо такі дані будуть передаватися і стосовно чоловіків 17 років (а не 18, як зараз).

З іншого боку, даний закон передбачає, що до Реєстру відповідними органами будуть передаватися дані стосовно громадян, які підлягають взяттю на військовий облік саме призовників, тобто, особи від 17 до 25 років.

На це звернуло увагу і Головне юридичне управління, яке аналізувало текст законопроекту до другого читання.

«Змінами до частини першої статті 13 Закону «Про Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів» пропонується слова і цифри «стосовно усіх громадян України віком від 18 до 60 років» замінити словами і цифрами «стосовно усіх громадян України, які підлягають взяттю на військовий облік (приписці до призовних дільниць) відповідно до статті 14 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», віком до 60 років».

Зазначене формулювання не узгоджується зі статтею 14 Закону «Про військовий обов’язок і військову службу», на яку робиться посилання, оскільки, по-перше, в цій статті містяться положення, які стосуються взяття громадян України на військовий облік призовників, тобто громадян України чоловічої статі, яким у рік взяття на військовий облік виповнюється 17 років. А на військовому обліку призовників відповідно до пункту 1 частини першої статті 37 цього ж Закону перебувають військовозобов’язані віком до 25 років» - зауважили у ГЮУ ВР.

Разом з тим, вочевидь, народні депутати хотіли привнести здоровий глузд у тому, які дані передаються до Реєстру «Оберіг».

Адже чинна норма передбачає, що до Реєстру «Оберіг» ЦВК, ДПС та ДМС повинні постійно передавати дані стосовно усіх громадян до 60 років, у тому числі невійськовозобов’язаних жінок, навіть якщо ці особи не підлягають взяттю на військовий облік.

І хоча діюча ч. 2 ст. 13 закону про Реєстр передбачає, що відомості про громадян України, які не є призовниками, військовозобов’язаними та резервістами, згодом мають знищуватися суб’єктами Реєстру, однак виникає запитання – навіщо спочатку передавати дані про всіх?

Новий закон фактично усуває цю зайву бюрократію і безпідставну передачу даних про всіх громадян до 60 років. Однак, судячи із зауважень Головного юридичного управління, у виконавців закону тепер можуть виникнути питання, чи мають до Реєстру потрапляти лише дані стосовно призовників.

Автор: Наталя Мамченко

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