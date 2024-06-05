Апеляційна палата ВАКС визнала необґрунтованими активи експрацівника Одеської митниці вартістю понад 2 млн грн

АП ВАКС частково задовольнила апеляційні скарги відповідача та прокурорки та змінила рішення Вищого антикорупційного суду.

У середу, 5 червня, Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду завершила розгляд апеляційних скарг відповідача та прокурорки САП на рішення ВАКС від 25.01.2024 про визнання необґрунтованими активів та стягнення їх у дохід держави. Суд першої інстанції визнав необґрунтованою частину активу експрацівника Одеської митниці загальною вартістю 2,8 млн грн, а саме квартиру та два машино-місця.

За результатами розгляду колегія суддів АП ВАКС частково задовольнила апеляційні скарги відповідача та прокурорки та змінила рішення ВАКС від 25.01.2024. Суд постановив частково стягнути в дохід держави необґрунтовані активи, зокрема, кошти у сумі 2,4 млн грн та два машино-місця.

Постанова набрала законної сили з дня прийняття та може бути оскаржена до Касаційного цивільного суду Верховного Суду.

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