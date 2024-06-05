Укргідроенерго завершило підготовку проєкту тимчасової гідроспоруди на місці Каховської ГЕС

Проєкт тимчасової гідроспоруди на місці Каховської ГЕС готовий до будівництва, як тільки території будуть деокуповані.

ПрАТ «Укргідроенерго» завершило підготовку проєкту будівництва тимчасової гідроспоруди на місці зруйнованої російськими військами Каховської гідроелектростанції. Про це повідомив генеральний директор компанії Ігор Сирота під час телемарафону.

Сирота нагадав, що рік тому Кабінет Міністрів прийняв рішення про розробку проєкту для тимчасового з'єднання лівого та правого берегів Херсонщини та зупинки спрацювання водосховища.

«Такі проєкти тимчасових гідроспоруд уже готові до реалізації», — зазначив він.

Сирота підкреслив, що наразі гідроенергетики очікують деокупації територій, щоб приступити до будівельних робіт. Він також звернув увагу на те, що наслідки підриву Каховської ГЕС з часом будуть тільки погіршуватися, особливо в частині забезпечення водою для сільського господарства на півдні України та для промисловості.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.