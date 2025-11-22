Уряд запускає аудит оборонного сектору, АРМА та Фонду держмайна — Свириденко

Напередодні Володимир Зеленський доручив провести перевірку оборонної сфери, АРМА та Фонду держмайна.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Прем’єр-міністр Юлія Свириденко повідомила, що на засіданні Кабміну ухвалили рішення, узгоджені під час наради з Володимиром Зеленським. Кроки спрямовані на системне перезавантаження управління в оборонній сфері та продовження реформ енергетичного сектору.

Ключові рішення Уряду:

Старт комплексного аудиту оборонних структур

Розпочинається перевірка АТ «Українська оборонна промисловість» (УОП), його дочірніх підприємств, Агенції оборонних закупівель та Державного оператора тилу. За словами прем’єрки, Уряд регулярно інформуватиме про проміжні результати аудиту.

Оновлення наглядових рад

Кабмін запускає процес перезавантаження наглядових рад УОП, його дочірніх компаній, Агенції оборонних закупівель та Державного оператора тилу.

Перевірки АРМА та Фонду держмайна

Уряд звернувся до Рахункової палати з проханням провести аудит діяльності АРМА та Фонду державного майна за попередній період.

Раніше повідомлялося, що Володимир Зеленський розповів про хід перевірки енергетичних компаній і доручив провести аудит оборонної сфери, АРМА та Фонду держмайна.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.