Правительство запускает аудит оборонного сектора, АРМА и Фонда госимущества — Свириденко

15:43, 22 ноября 2025
Накануне Владимир Зеленский поручил провести проверку оборонной сферы, АРМА и Фонда госимущества.
Правительство запускает аудит оборонного сектора, АРМА и Фонда госимущества — Свириденко
Премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что на заседании Кабмина были приняты решения, согласованные во время совещания с Владимиром Зеленским. Эти шаги направлены на системную перезагрузку управления в оборонной сфере и продолжение реформ энергетического сектора.

Ключевые решения Правительства:

Старт комплексного аудита оборонных структур

Начинается проверка АО «Украинская оборонная промышленность» (УОП), его дочерних предприятий, Агентства оборонных закупок и Государственного оператора тыла. По словам премьер-министра, Правительство будет регулярно информировать о промежуточных результатах аудита.

Обновление наблюдательных советов

Кабмин запускает процесс перезагрузки наблюдательных советов УОП, его дочерних компаний, Агентства оборонных закупок и Государственного оператора тыла.

Проверки АРМА и Фонда госимущества

Правительство обратилось к Счетной палате с просьбой провести аудит деятельности АРМА и Фонда государственного имущества за предыдущий период.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский рассказал о ходе проверки энергетических компаний и поручил провести аудит оборонной сферы, АРМА и Фонда госимущества.

