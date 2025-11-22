  1. Судова практика
Верховний Суд пояснив, коли відмова адвоката представляти інтереси особи в іншій справі не є конфліктом інтересів

14:31, 22 листопада 2025
Відмова адвоката представляти інтереси відповідача у кримінальній справі сама собою не свідчить про виникнення конфлікту інтересів у разі його згоди бути його представником в іншому процесі.
Відмова адвоката представляти інтереси особи в іншій справі сама собою не свідчить про конфлікт інтересів у разі його згоди на представництво в іншому процесі. На цьому наголосив Касаційний цивільний суд у складі Верховного Суду у справі № 202/5220/22.

У касаційній скарзі позивач зазначив, що у межах кримінальної справи адвокат представляв інтереси третьої особи, тому наявний конфлікт інтересів для представництва ним відповідача у цивільній справі.

КЦС ВС не погодився з доводами скаржника з огляду на таке.

Відповідно до ч.4 ст.60 ЦПК України одна й та сама особа може бути одночасно представником декількох позивачів або декількох відповідачів або декількох третіх осіб на одній стороні, за умови відсутності конфлікту інтересів між ними.

За ст.1 Закону №5076-VI конфлікт інтересів - це суперечність між особистими інтересами адвоката та його професійними правами і обов'язками, наявність якої може вплинути на об'єктивність або неупередженість під час виконання адвокатом його професійних обов'язків, а також на вчинення чи невчинення ним дій під час здійснення адвокатської діяльності.

Ст.9 Правил адвокатської етики, перебачено, що під конфліктом інтересів слід розуміти суперечність між особистими інтересами адвоката та його професійними правами і обов'язками перед клієнтом, наявність якої може вплинути на об'єктивність або неупередженість під час виконання адвокатом його професійних обов'язків, а також на вчинення чи не вчинення ним дій під час здійснення адвокатської діяльності.

Пославшись на те, що в межах кримінальної справи адвокат представляв інтереси третьої особи, а в цій справі є представником відповідачки та третьої особи, позивач не обґрунтував, яким чином у адвоката виник конфлікт інтересів у межах розгляду цієї справи. Виходячи зі складу осіб у справі, з урахуванням того, що ці особи зазначені позивачем як відповідачка та третя особа, між ними не вбачається конфлікту інтересів.

Таким чином, відмова адвоката представляти інтереси відповідача у кримінальній справі сама собою не свідчить про виникнення конфлікту інтересів у разі його згоди бути його представником в іншому процесі.

