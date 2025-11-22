  1. Судебная практика
Верховный Суд объяснил, когда отказ адвоката представлять интересы лица в другом деле не является конфликтом интересов

22 ноября 2025
Отказ адвоката представлять интересы ответчика в уголовном деле сам по себе не свидетельствует о возникновении конфликта интересов в случае его согласия быть его представителем в другом процессе.
Отказ адвоката представлять интересы лица в другом деле сам по себе не свидетельствует о конфликте интересов в случае его согласия на представительство в ином процессе. На этом отметил Кассационный гражданский суд в составе Верховного Суда в деле № 202/5220/22.

В кассационной жалобе истец указал, что в рамках уголовного дела адвокат представлял интересы третьего лица, поэтому существует конфликт интересов для его представительства ответчика в гражданском деле.

КЦС ВС не согласился с доводами заявителя по следующим причинам.

Согласно ч. 4 ст. 60 ГПК Украины одно и то же лицо может одновременно быть представителем нескольких истцов или нескольких ответчиков или нескольких третьих лиц на одной стороне, при условии отсутствия конфликта интересов между ними.

По ст. 1 Закона №5076-VI конфликт интересов — это противоречие между личными интересами адвоката и его профессиональными правами и обязанностями, наличие которого может повлиять на объективность или беспристрастность при выполнении адвокатом своих профессиональных обязанностей, а также на совершение или несовершение им действий при осуществлении адвокатской деятельности.

Ст. 9 Правил адвокатской этики предусматривает, что под конфликтом интересов следует понимать противоречие между личными интересами адвоката и его профессиональными правами и обязанностями перед клиентом, наличие которого может повлиять на объективность или беспристрастность при выполнении адвокатом своих профессиональных обязанностей, а также на совершение или несовершение им действий при осуществлении адвокатской деятельности.

Сославшись на то, что в рамках уголовного дела адвокат представлял интересы третьего лица, а в этом деле является представителем ответчицы и третьего лица, истец не обосновал, каким образом у адвоката возник конфликт интересов в рамках рассмотрения данного спора. Исходя из состава участников дела, с учетом того, что эти лица указаны истцом как ответчица и третье лицо, между ними не усматривается конфликта интересов.

Таким образом, отказ адвоката представлять интересы ответчика в уголовном деле сам по себе не свидетельствует о возникновении конфликта интересов в случае его согласия быть его представителем в другом процессе.

