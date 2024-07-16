17 июля истекает срок на обновление военно-учетных данных – как и когда начнут налагать штрафы

Данные обо всех военнообязанных, независимо от того, обновляли они их или нет, уже должны быть в Реестре «Оберег» – и далее те, кто эти данные не обновил, могут получить штрафы.

17 июля истекает отведенный законом об усилении мобилизации срок для обновления военно-учетных данных.

Пока неизвестно, как технически будут выделять тех, кто такие данные не обновил, ведь соответствующее постановление Кабмина от 10 мая 2024 года, регулирующее порядок ведения Реестра «Оберег», засекречено.

Напомним, что по закону о Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов для формирования базы данных Реестра «Оберег» Центральная избирательная комиссия, Государственная налоговая служба и Государственная миграционная служба должны были подать путем электронного взаимодействия Минобороны сведения, предусмотренные статьей 7 настоящего Закона, относительно всех граждан Украины, подлежащих взятию на военный учет (приписке к призывным участкам) в соответствии со статьей 14 Закона «О воинской обязанности и военной службе» в возрасте до 60 лет. Это достаточно широкий перечень персональных данных, начиная от имени, места жительства, места работы и т. д.

В Реестр вносятся сведения как полученные непосредственно от призывников, военнообязанных и резервистов, и путем электронного информационного взаимодействия с другими информационно-коммуникационными системами, реестрами и т.д.

Напомним, «Судебно-юридическая газета» писала, что до 5 июля должно было быть реализовано автоматическое взаимодействие между Реестром военнообязанных и Реестром Пенсионного фонда – «Оберег» будет получать данные о застрахованных работниках.

Таким образом, данные обо всех военнообязанных, независимо от того, обновляли они их или нет, уже должны быть в этом Реестре «Оберег».

Далее, по логике, из этого Реестра должны быть выделены те лица, которые данные в период с 18 мая 2024 года до 16 июля не обновили.

Очевидно, что система самостоятельно сможет «показать» ТЦК таких лиц – например, в «профиле» лица в Реестре «Оберег» отсутствует контактный номер мобильного телефона, электронная почта, военно-учетная специальность и т. д.

Ранее спикер Полтавского ТЦК Роман Истомин отметил, что «по закону уточнить данные в течение 60 дней – то есть, до 16 июля, обязаны были и те лица, кто обновлял свои военно-учетные данные до вступления в действие нового закона о мобилизации, то есть до 18 мая» .

То есть, если человек уточнил данные до 18 мая, он должен сделать это снова после 18 мая.

По его словам, если человека остановят на улице, то проверка факта, уточнило ли такое лицо данные, будет происходить через оператора, находящегося в ТЦК.

«Проверяя данные конкретного лица в базе данных «Оберег», оператор видит дату их обновления. Если гражданин не уточнил их в течение 60 дней, то ему после 16 июля будет выписан штраф», - подчеркнул он.

Но, судя по формулировкам законодательства, «автоматические» штрафы могут получить и лица, которые просто проигнорировали закон и не находятся по задекларированному или зарегистрированному месту жительства.

Так, после определения лиц, не обновивших данные, повестки, подписанные электронной цифровой подписью руководителя ТЦК, будут отправляться военнообязанным в течение 48 часов. Повестка формируется автоматически – с помощью Реестра «Оберег» или бланк повестки заполняется представителем ТЦК или его отдела.

Руководитель ТЦК или его отдела накладывает на повестку квалифицированную электронную подпись или лично подписывает повестку и скрепляет гербовой печатью.

Регистрационный номер повестки фиксируется в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов.

Повестки, сформированные с помощью Реестра, после наложения руководителем ТЦК или его отдела квалифицированной электронной подписи могут:

централизованно печататься вместе с описанием вложения и направляться военнообязанным и резервистам средствами почтовой связи заказным почтовым отправлением с описанием вложения и уведомлением о вручении;

вручаться военнообязанным и резервистам во время оповещения.

Повестка о вызове посылается адресату не позднее 48 часов после подписи повестки соответствующим руководителем.

При этом день явки по вызову резервиста или военнообязанного определяется не ранее 14 дня со дня отправки повестки средствами почтовой связи заказным почтовым отправлением с описанием вложения и уведомлением о вручении.

Как уже неоднократно писала «Судебно-юридическая газета», надлежащим подтверждением оповещения о вызове в ТЦК в случае отправки повестки по почте будет, в том числе, день проставления отметки об отсутствии лица по адресу места жительства, уведомленного этим лицом ТЦК при уточнении учетных данных или же отметки об отсутствии лица по адресу, если это лицо не уведомило ТЦК другой адрес места жительства.

Следовательно, в случае, если мужчина не сообщил свои актуальные данные, ему могут прислать повестку по последнему известному государству адресу проживания, и с тех пор он будет считаться должным образом уведомленным.

В дальнейшем уже запускается механизм заочных штрафов и, соответственно, открытия исполнительного производства и дальше – блокирование счетов и взыскание доходов и даже имущества в принудительном порядке.

Напомним, что штраф по КУоАП может составлять от 17 тысяч до 25,5 тысячи грн.

При этом ранее предусмотренный законодательством протокол ТЦК отныне уже не составляется, если лицо не явилось без уважительных причин или не уведомило причину неприбытия по вызову ТЦК, являясь должным образом уведомленным о дате, времени и месте вызова, и при наличии у ТЦК подтверждающих документов о получение лицом вызова.

Очевидно, таким подтверждающим документом будет считаться почтовая отправка с проставлением соответствующей отметки.

Далее ТЦК может рассмотреть дело и сразу вынести постановление о наложении штрафа.

Административное взыскание по статьям 210, 210-1 КУоАП может быть наложено в течение 3 месяцев со дня его обнаружения, но не позднее одного года со дня его совершения.

Налагаться штраф может неоднократно, скажем, за каждую неявку по повестке.

В случае добровольной неуплаты штрафа запускается механизм блокировки счета, взыскания средств и в случае их недостаточности на счетах – имущества.

Кроме того, Кабмин предоставил право ТЦК направлять в электронном виде обращение в Национальную полицию о призывниках, военнообязанных и резервистах, совершивших административные правонарушения, предусмотренные статьями 210, 210-1 КУоАП.

То есть заявки ТЦК на задержание и доставку граждан, нарушивших правила учета, также будут направляться в электронном виде.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, может ли ТЦК штрафовать мужчин, которые сейчас обновили данные за то, что они в свое время нарушили правила военного учета и как суды считают сроки в связи с изменениями в КУоАП.

Автор: Наталя Мамченко

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