Большинство существующих модулей ЕСИТС уже устарели – Государственная судебная администрация

Технический аудит ЕСИТС выявил неутешительное состояние модулей судебной информационно-телекоммуникационной системы.

В Государственной судебной администрации сообщили о завершении технического аудита всех модулей Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы (ЕСИТС).

Как сообщил заместитель председателя ГСА по цифровизации Леонид Сапельников, занявший свой пост в марте этого года, технический аудит модулей ЕСИТС показал, что большинство из них – «технически устарели».

Так же, как отметили в ГСА, сейчас осуществляется еще и функциональный аудит ЕСИТС.

Напомним, что в апреле ГСА пообещала полностью модернизировать ЕСИТС до конца 2027 года.

Также напомним, что ЕСИТС была создана и начала эксплуатироваться в 2018 году.

Автор: Вячеслав Хрипун

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