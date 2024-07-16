Більшість існуючих модулів ЄСІТС наразі є застарілими – Державна судова адміністрація

Технічний аудит ЄСІТС виявив невтішний стан модулів судової інформаційно-телекомунікаційної системи.

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У Державній судовій адміністрації повідомили про завершення технічного аудиту всіх модулів Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи (ЄСІТС).

Як повідомив заступник голови ДСА з питань цифровізації Леонід Сапельніков, який зайняв свою посаду у березні цього року, технічний аудит модулів ЄСІТС показав, що більшість з них – «технічно застарілі».

Наразі, як зазначили в ДСА, здійснюється ще й функціональний аудит ЄСІТС.

Нагадаємо, що у квітні ДСА пообіцяла повністю модернізувати ЄСІТС до кінця 2027 року.

Також нагадаємо, що ЄСІТС була створена та почала експлуатуватися у 2018 році.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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