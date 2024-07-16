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У Рівному чоловік на замовлення рф підпалював автомобілі українських військових

19:33, 16 липня 2024
Зловмиснику загрожує до двох років за ґратами.
У Рівному чоловік на замовлення рф підпалював автомобілі українських військових
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22-річний житель Рівного на замовлення ворога підпалював автомобілі українських військових. Його затримали. Про це повідомляє Нацполіція Рівненської області.

«22-річний житель обласного центру, шукаючи легкий підробіток, в одному із російських чат-ботів знайшов пропозицію за винагороду підпалити авто, яке належить Збройним Силам України. Надалі в російських медіа відео з такими авто видаються за підпали автомобілів працівників ТЦК та СП, аби створити у ворожих медіа картинку самовільної ініціативи українців, що нібито виступають проти мобілізації», – йдеться у повідомленні.

За даними правоохоронців, 2 липня чоловік підпалив авто Nissan Almera, який належав військовому. Потім він надіслав фото підпаленої автівки.

А вже через кілька днів зловмисник підпалив Nissan X-Trail. Це авто готували для передачі нашим військовим на передову. Крім того, вогонь поширився та частково пошкодив іншу автівку – Volkswagen Golf.

За підпали автомобілів ворог обіцяв жителю Рівного кілька тисяч доларів. Чи встиг той отримати гроші поліція поки не дізналася.

Зловмиснику повідомили про підозру за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України (умисне пошкодження майна шляхом підпалу). Суд вже відправив його під варту із можливістю внесення 242 240 гривень застави.

Правоохоронці зазначили, що зловмисник співпрацює зі слідством та визнає провину. При цьому він стверджує, нібито не знав, що виконує замовлення Росії.

«Поліція вкотре застерігає: не допомагайте ворогу, бо порушуєте Закон – роки за ґратами не вартують ганебних коштів ворожих агентів. Підтримуйте ЗСУ! УВАГА! Якщо вам пропонують таку «роботу» або володієте будь-якою інформацією щодо уже вчинених злочинів, негайно повідомте про це поліцію! Винагорода та анонімність гарантується!», – додали в поліції.

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