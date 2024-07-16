Президент Фінляндії затвердив закон, який блокує міграцію з рф

Закон є реакцією на побоювання щодо ескалації російської міграції на східному кордоні.

Джерело фото: Bloomberg via Getty Images

Президент Фінляндії Олександр Стубб 16 липня затвердив так званий закон про депортацію, який набуде чинності 22 липня і діятиме впродовж року. Про це повідомляє «Yle».

«Я розумію всі правові та гуманітарні складнощі, пов'язані з цим законом. Обговорення засвідчило тверду прихильність фінів до питань національної безпеки та правової держави», - написав Стубб на своєму акаунті у соцмережі.

Як зазначається, новий закон, однак, не буде впроваджений одразу після ухвалення. Як надзвичайний захід, уряд і президент повинні разом оцінити, коли буде досягнутий поріг для імплементації. Міністр внутрішніх справ Марі Рантанен зазначила, що для активації закону потрібен високий поріг, наразі немає ситуації, коли його застосування було б необхідним.

Закон є реакцією на побоювання щодо ескалації російської міграції на східному кордоні. Відтепер законодавство дозволить фінським прикордонним органам відмовляти у прийнятті прохань про надання притулку за певних обставин.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.