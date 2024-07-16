Чи розглядають сценарій руйнування росіянами Київської ГЕС — розповіли в Укргідроенерго

В найгіршому випадку може затопити підвали в деяких районах Києва, прилеглих до Дніпра, але при цьому на певний час зникне можливість генерувати електроенергію і подавати прісну воду - зазначив гендиректор Укргідроенерго Ігор Сирота.

Київська ГЕС, фото з відкритих джерел

Сценарій руйнування російськими військами Київської та Канівської ГЕС є малоймовірним, адже ці дві найбільші гідроелектростанції надійно захищені від атак ззовні. Про це заявив генеральний директор Укргідроенерго Ігор Сирота в інтерв'ю Forbes Ukraine.

За його словами, зруйнувати ГЕС можуть авіаційні бомби, але для цього росіяни мають скинути їх з літаків безпосередньо на території України, що неможливо.

«Найбільші українські ГЕС практично неможливо зруйнувати ззовні. Тільки якщо скинути на них кілька авіаційних бомб - для цього росіяни мають залетіти на територію України на літаках. Київська та Канівська ГЕС розташовані в центрі України, далеко від лінії фронту, тому авіація ворога навряд чи зможе наблизитися. Це дуже малоймовірний сценарій», - зазначив Сирота.

Він пояснив, що російські окупанти змогли підірвати Каховську ГЕС зсередини, тому що вони її окупували, і вони завезли туди сотні кілограмів вибухівки.

Водночас Укргідроенерго має у своєму розпорядженні різні моделі реагування на випадок, якщо ворожий удар все ж таки відбудеться.

«У нас є різні моделювання ситуації, щоб не призвести до великого підтоплення: як спрацьовувати по всьому водосховищу, як пропускати воду. З такою підготовкою в найгіршому випадку може затопити підвали в деяких районах Києва, прилеглих до Дніпра. Але при цьому, звісно, на певний час зникне можливість генерувати електроенергію і подавати прісну воду», - вказав Сирота.

Він наголосив: навіть якби росіяни зруйнували ГЕС, наслідки не мали б такого характеру, як це було на Херсонщині після руйнування Каховської ГЕС.

«Якби торік ми контролювали всю Херсонщину і Нову Каховку, то наслідки підриву Каховської ГЕС були б меншими. У нас було б близько п'яти годин, щоб евакуювати людей. Однак шкоду екології вже ніхто не міг би зупинити - цю екологічну катастрофу ми вважаємо за рівнем другою після Чорнобиля», - додав гендиректор.

За його словами, у разі значного пошкодження від ракет може статися спрацьовування водосховища - люди з наближених населених пунктів залишаться без води, однак катастрофічних наслідків при цьому не виникне.

«Кілька ракетних ударів в одне місце можуть пробити отвір у дамбі, звідки буде виходити вода. У Каховській ГЕС була практично зруйнована вся станція і 12 водозливних затворів. Це була дуже велика протока. Такого ракетними ударами домогтися неможливо», - зазначив Сирота.

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