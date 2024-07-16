Практика судів
  1. В Україні

Чи розглядають сценарій руйнування росіянами Київської ГЕС — розповіли в Укргідроенерго

16:15, 16 липня 2024
В найгіршому випадку може затопити підвали в деяких районах Києва, прилеглих до Дніпра, але при цьому на певний час зникне можливість генерувати електроенергію і подавати прісну воду - зазначив гендиректор Укргідроенерго Ігор Сирота.
Чи розглядають сценарій руйнування росіянами Київської ГЕС — розповіли в Укргідроенерго
Київська ГЕС, фото з відкритих джерел
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Сценарій руйнування російськими військами Київської та Канівської ГЕС є малоймовірним, адже ці дві найбільші гідроелектростанції надійно захищені від атак ззовні. Про це заявив генеральний директор Укргідроенерго Ігор Сирота в інтерв'ю Forbes Ukraine.

За його словами, зруйнувати ГЕС можуть авіаційні бомби, але для цього росіяни мають скинути їх з літаків безпосередньо на території України, що неможливо.

«Найбільші українські ГЕС практично неможливо зруйнувати ззовні. Тільки якщо скинути на них кілька авіаційних бомб - для цього росіяни мають залетіти на територію України на літаках. Київська та Канівська ГЕС розташовані в центрі України, далеко від лінії фронту, тому авіація ворога навряд чи зможе наблизитися. Це дуже малоймовірний сценарій», - зазначив Сирота.

Він пояснив, що російські окупанти змогли підірвати Каховську ГЕС зсередини, тому що вони її окупували, і вони завезли туди сотні кілограмів вибухівки.

Водночас Укргідроенерго має у своєму розпорядженні різні моделі реагування на випадок, якщо ворожий удар все ж таки відбудеться.

«У нас є різні моделювання ситуації, щоб не призвести до великого підтоплення: як спрацьовувати по всьому водосховищу, як пропускати воду. З такою підготовкою в найгіршому випадку може затопити підвали в деяких районах Києва, прилеглих до Дніпра. Але при цьому, звісно, на певний час зникне можливість генерувати електроенергію і подавати прісну воду», - вказав Сирота.

Він наголосив: навіть якби росіяни зруйнували ГЕС, наслідки не мали б такого характеру, як це було на Херсонщині після руйнування Каховської ГЕС.

«Якби торік ми контролювали всю Херсонщину і Нову Каховку, то наслідки підриву Каховської ГЕС були б меншими. У нас було б близько п'яти годин, щоб евакуювати людей. Однак шкоду екології вже ніхто не міг би зупинити - цю екологічну катастрофу ми вважаємо за рівнем другою після Чорнобиля», - додав гендиректор.

За його словами, у разі значного пошкодження від ракет може статися спрацьовування водосховища - люди з наближених населених пунктів залишаться без води, однак катастрофічних наслідків при цьому не виникне.

«Кілька ракетних ударів в одне місце можуть пробити отвір у дамбі, звідки буде виходити вода. У Каховській ГЕС була практично зруйнована вся станція і 12 водозливних затворів. Це була дуже велика протока. Такого ракетними ударами домогтися неможливо», - зазначив Сирота.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Справи Окружного адмінсуду Києва розкидають по різних судах – Верховна Рада ухвалила закон

Яким саме судам будуть передавати справи ліквідованого ОАСК визначить ДСА, як і те, коли закон про передачу справ Окружного адмінсуду Києва набуде чинності.

Затверджено нову редакцію Інструкції з діловодства в місцевих та апеляційних судах: текст змін

У разі виконання боржником постанови про накладення штрафу в добровільному порядку, працівник апарату суду повинен перевірити інформацію про факт надходження сплати

Звільнення від відповідальності за СЗЧ та дезертирство у разі добровільного повернення на службу – Верховна Рада схвалила законопроект

Якщо злочин скоєно вперше та до закінчення досудового розслідування чоловік добровільно заявить слідчому чи прокурору про намір повернутися до військової частини або місця служби, його звільнять від кримінальної відповідальності – законопроект прийнято за основу.

Офіцерів, позбавлених військового звання у дисциплінарному порядку, зможуть поновити в званні за умови позитивної атестації – ухвалено закон

Верховна Рада ухвалила закон, який дозволяє поновити військовослужбовців у попередньому військовому званні.

Годинники більше переводити не будуть – парламент прийняв закон

Верховна Рада ухвалила в цілому багатостраждальний закон про припинення практики переведення годинників на літній чи зимовий час.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Дмитро Василяка
    Дмитро Василяка
    суддя Херсонського окружного адміністративного суду