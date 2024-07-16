Практика судов
  1. В Украине

Рассматривают ли сценарий разрушения россиянами Киевской ГЭС — рассказали в Укргидроэнерго

16:15, 16 июля 2024
В самом худшем случае может затопить подвалы в некоторых районах Киева, прилегающих к Днепру, но при этом на время исчезнет возможность генерировать электроэнергию и подавать пресную воду - отметил гендиректор Укргидроэнерго Игорь Сирота.
Рассматривают ли сценарий разрушения россиянами Киевской ГЭС — рассказали в Укргидроэнерго
Киевская ГЭС, фото из открытых источников
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Сценарий разрушения российскими войсками Киевской и Каневской ГЭС маловероятен, ведь эти две крупнейшие гидроэлектростанции надежно защищены от атак извне. Об этом заявил генеральный директор Укргидроэнерго Игорь Сирота в интервью Forbes Ukraine.

По его словам, разрушить ГЭС могут авиационные бомбы, но для этого россияне должны сбросить их с самолетов непосредственно на территории Украины, что невозможно.

«Самые крупные украинские ГЭС практически невозможно разрушить извне. Только если сбросить на них несколько авиационных бомб – для этого россияне должны залететь на территорию Украины на самолетах. Киевская и Каневская ГЭС расположены в центре Украины, вдали от линии фронта, поэтому авиация врага вряд ли сможет приблизиться. Это очень маловероятный сценарий», – отметил Сирота.

Он объяснил, что российские оккупанты смогли взорвать Каховскую ГЭС изнутри, потому что они ее оккупировали, и они завезли туда сотни килограммов взрывчатки.

В то же время Укргидроэнерго располагает разными моделями реагирования на случай, если вражеский удар все же произойдет.

«У нас есть разные моделирования ситуации, чтобы не привести к большому подтоплению: как срабатывать по всему водохранилищу, как пропускать воду. С такой подготовкой в ​​самом худшем случае может затопить подвалы в некоторых районах Киева, прилегающих к Днепру. Но при этом, конечно, на время исчезнет возможность генерировать электроэнергию и подавать пресную воду», - указал Сирота.

Он подчеркнул: даже если бы россияне разрушили ГЭС, последствия не имели бы такого характера, как это было в Херсонской области после разрушения Каховской ГЭС.

«Если бы в прошлом году мы контролировали всю Херсонщину и Новую Каховку, то последствия подрыва Каховской ГЭС были бы меньше. У нас было бы около пяти часов эвакуировать людей. Однако вред экологии уже никто не мог бы остановить – эту экологическую катастрофу мы считаем по степени второй после Чернобыля», - добавил гендиректор.

По его словам, в случае значительного повреждения ракет может произойти срабатывание водохранилища - люди из приближенных населенных пунктов останутся без воды, однако катастрофических последствий при этом не возникнет.

Несколько ракетных ударов в одно место могут пробить отверстие в дамбе, откуда будет выходить вода. В Каховской ГЭС была практически разрушена вся станция и 12 водосливных затворов. Это был очень большой пролив. Такого ракетными ударами добиться невозможно», – отметил Сирота.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 
 
 

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Дела Окружного админсуда Киева разбросают по разным судам – Верховная Рада приняла закон

Каким именно судам будут передавать дела ликвидированного ОАСК определит ГСА, как и то, когда закон о передаче дел Окружного админсуда Киева вступит в силу.

Утверждена новая редакция Инструкции по делопроизводству в местных и апелляционных судах: текст изменений

В случае исполнения должником постановления о наложении штрафа в добровольном порядке работник аппарата суда должен проверить информацию о факте поступления уплаты.

Экономическое бронирование уже существует – критерий иностранного финансирования применяют для бронирования ОО, а критерий зарплаты и уплаты налогов – для отдельных предприятий

Бронирование общественных организаций по критерию наличия иностранного финансирования поднимает вопрос, почему некоторые ОО выступают против экономического бронирования.

Освобождение от ответственности за СЗЧ и дезертирство в случае добровольного возвращения на службу – Верховная Рада одобрила законопроект

Если преступление совершено впервые и до окончания досудебного расследования мужчина добровольно заявит следователю или прокурору о намерении вернуться в воинскую часть или место службы, его освободят от уголовной ответственности – законопроект принят за основу.

Офицеров, лишенных воинского звания в дисциплинарном порядке, смогут восстановить в звании при положительной аттестации – принят закон

Верховная Рада приняла закон, позволяющий восстановить военнослужащих в предыдущем воинском звании.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Дмитро Василяка
    Дмитро Василяка
    суддя Херсонського окружного адміністративного суду