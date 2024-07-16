Рассматривают ли сценарий разрушения россиянами Киевской ГЭС — рассказали в Укргидроэнерго

В самом худшем случае может затопить подвалы в некоторых районах Киева, прилегающих к Днепру, но при этом на время исчезнет возможность генерировать электроэнергию и подавать пресную воду - отметил гендиректор Укргидроэнерго Игорь Сирота.

Киевская ГЭС, фото из открытых источников

Сценарий разрушения российскими войсками Киевской и Каневской ГЭС маловероятен, ведь эти две крупнейшие гидроэлектростанции надежно защищены от атак извне. Об этом заявил генеральный директор Укргидроэнерго Игорь Сирота в интервью Forbes Ukraine.

По его словам, разрушить ГЭС могут авиационные бомбы, но для этого россияне должны сбросить их с самолетов непосредственно на территории Украины, что невозможно.

«Самые крупные украинские ГЭС практически невозможно разрушить извне. Только если сбросить на них несколько авиационных бомб – для этого россияне должны залететь на территорию Украины на самолетах. Киевская и Каневская ГЭС расположены в центре Украины, вдали от линии фронта, поэтому авиация врага вряд ли сможет приблизиться. Это очень маловероятный сценарий», – отметил Сирота.

Он объяснил, что российские оккупанты смогли взорвать Каховскую ГЭС изнутри, потому что они ее оккупировали, и они завезли туда сотни килограммов взрывчатки.

В то же время Укргидроэнерго располагает разными моделями реагирования на случай, если вражеский удар все же произойдет.

«У нас есть разные моделирования ситуации, чтобы не привести к большому подтоплению: как срабатывать по всему водохранилищу, как пропускать воду. С такой подготовкой в ​​самом худшем случае может затопить подвалы в некоторых районах Киева, прилегающих к Днепру. Но при этом, конечно, на время исчезнет возможность генерировать электроэнергию и подавать пресную воду», - указал Сирота.

Он подчеркнул: даже если бы россияне разрушили ГЭС, последствия не имели бы такого характера, как это было в Херсонской области после разрушения Каховской ГЭС.

«Если бы в прошлом году мы контролировали всю Херсонщину и Новую Каховку, то последствия подрыва Каховской ГЭС были бы меньше. У нас было бы около пяти часов эвакуировать людей. Однако вред экологии уже никто не мог бы остановить – эту экологическую катастрофу мы считаем по степени второй после Чернобыля», - добавил гендиректор.

По его словам, в случае значительного повреждения ракет может произойти срабатывание водохранилища - люди из приближенных населенных пунктов останутся без воды, однако катастрофических последствий при этом не возникнет.

Несколько ракетных ударов в одно место могут пробить отверстие в дамбе, откуда будет выходить вода. В Каховской ГЭС была практически разрушена вся станция и 12 водосливных затворов. Это был очень большой пролив. Такого ракетными ударами добиться невозможно», – отметил Сирота.