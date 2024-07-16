Освобождение от ответственности за СЗЧ и дезертирство в случае добровольного возвращения на службу – Верховная Рада одобрила законопроект

Если преступление совершено впервые и до окончания досудебного расследования мужчина добровольно заявит следователю или прокурору о намерении вернуться в воинскую часть или место службы, его освободят от уголовной ответственности – законопроект принят за основу.

Если до окончания расследования самовольного ухода из воинской части военнослужащий добровольно вернется на службу, то ему не будет угрожать лишение свободы. Соответствующий законопроект 11322 Верховная Рада 16 июля приняла за основу.

Как указывают авторы, согласно статистическим данным, только в течение января-апреля 2024 года органами досудебного расследования и прокурорами уже зарегистрировано 10 584 уголовных производств по статье 407 Уголовного кодекса Украины (Самовольное оставление воинской части или места службы) и 7 306 уголовных производств по статье 408 УК (Дезертирство).

Всего на сегодняшний день в производстве органов досудебного расследования находится почти 19 тыс. уголовных производств за совершение военных уголовных правонарушений.

Однако в действующем уголовном законодательстве отсутствуют правовые основания для возможности освобождения во время военного положения военнослужащих от уголовной ответственности за первое совершение уголовного правонарушения, предусмотренного статьями 407, 408 УК и при условии их искреннего раскаяния и желания вернуться к прохождению военной службы. Следовательно, отсутствие таких оснований, при наличии соответствующих условий, не позволяет военнослужащим ВСУ продолжить защиту суверенитета и территориальной целостности Украины от вооруженной агрессии российской федерации.

Кроме того, требуют усовершенствования отдельные вопросы прохождения военной службы военнослужащим Вооруженных Сил Украины, что обусловлено необходимостью правового определения механизма и исключительных оснований процедуры приостановки и продления военной службы военнослужащим ВСУ или других воинских формирований, самовольно покинувших воинскую часть или место службы, и которые затем по соответствующему решению суда вернулись для продолжения военной службы.

С целью урегулирования указанных вопросов и внедрения соответствующих правовых механизмов и разработан проект Закона Украины «О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины, Уголовный процессуальный кодекс Украины и другие законодательные акты Украины по совершенствованию уголовной ответственности за преступления против установленного порядка несения или прохождения военной службы во время действия военного положения».

Следовательно, предлагается внести изменения в статью 401 УК, дополнив ее ч. 5, согласно которой лицо, во время действия военного положения впервые совершившее уголовное правонарушение, предусмотренное статьями 407, 408 настоящего раздела, может быть освобождено от уголовной ответственности, если до окончания досудебного расследования оно добровольно заявило следователю или прокурору о намерении вернуться в воинскую часть или место службы для продолжения прохождения воинской службы и командир (начальник) воинской части (учреждения) дал согласие на продолжение прохождения воинской службы таким лицом.

Изменениями к статьям 286, 287 УПК нормируется процедура судебного разбирательства ходатайства прокурора об освобождении от уголовной ответственности военнослужащих, заявивших о своем намерении вернуться в воинскую часть или место службы для продолжения прохождения военной службы. При этом общий судебный контроль за рассмотрением таких ходатайств остается в пределах, определенных УПК, а также сохраняется возможность апелляционного обжалования принятых судебных решений.

Следует особо отметить, что предложенными нормами механизм освобождения от уголовной ответственности военнослужащих возможен только при условии предоставления командиром (начальником) воинской части (учреждения) письменного согласия на продолжение прохождения военной службы таким военнослужащим.

Также из действующей нормы статьи 616 УПК предлагается исключить ссылку на статьи 186, 187, 189 УК, что позволит лицам, совершившим уголовные правонарушения по данным статьям и в отношении которых избрана мера пресечения содержания под стражей, обратиться к прокурору с ходатайством об инициировании перед следственным судьей или судом вопроса об отмене этой меры пресечения для продления и/или прохождения военной службы по призыву во время мобилизации, на особый период.

Переходными положениями проекта Закона предлагается внести изменения в Закон «О воинской обязанности и военной службе», которыми в частности предусмотреть: что началом приостановки военной службы является день подачи уведомления начальником соответствующего органа управления Военной службы правопорядка в ВСУ о содеянном военнослужащим уголовном правонарушении; продление военной службы для военнослужащих, которым обвинительным приговором суда назначено уголовное наказание в виде служебного ограничения, ареста с отбыванием на гауптвахте или содержание в дисциплинарном батальоне, а также которые освобождены от отбывания наказания с испытанием или освобождены от уголовной ответственности на основании статьи 401 УК.

Автор: Наталя Мамченко

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