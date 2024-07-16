Елена Шуляк ответила, какие проблемные моменты о бронировании озвучивает бизнес-сообщество

Комитеты прорабатывают все возможные варианты бронирования, а бизнесу следует активнее приобщать к этим процессам, считает Шуляк.

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На встрече с Европейской бизнес-ассоциацией глава Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии «Слуга Народа» Елена Шуляк заявила, что если систему экономического бронирования не выстроить по четким правилам и процедурам, бизнес в Украине окажется на грани выживания.

Поэтому решение о бронировании нужно максимально сбалансированное, поэтому соответствующие комитеты прорабатывают все возможные варианты, а бизнесу следует активнее приобщать к этим процессам, отметила она.

«Экономический комитет борется за решение этого вопроса как лев. Дело в том, что проблема комплексная и здесь нужно взвешенное политическое решение. В настоящее время озвучивается очень много предосторожностей. Поэтому двигаться, прорабатывая возможные варианты, нужно очень осторожно», – отметила Шуляк.

Парламентарша подчеркнула, что сейчас проблема в том, что у бизнес-сообщества нет четкого понимания, как бронирование будет происходить и вообще – для кого эта опция доступна, а для кого нет. Поэтому компаниям важно получить четкое решение, и в соответствии с ним адаптировать все свои процессы и дальше работать, что из-за неопределенности сейчас просто невозможно.

Шуляк объяснила – бизнес-сообщество озвучивает несколько наиболее распространенных проблемных моментов по бронированию.

Во-первых, невозможность бронирования фопов.

Во-вторых, неопределенность в сроках бронирования, когда непонятно, как поступить после завершения 6-месячного периода бронирования. Например, нужно ли подавать документы на перебронирование или бронировать с нуля, или работники будут считаться пригодными для мобилизации.

В-третьих, дополнительные риски создает требование бронировать не более 50% от общего количества военнообязанных работников. Многие компании не представляют списки на бронирование из-за опасений, что другую половину военнообязанных работников мобилизуют.

В-четвертых, сроки рассмотрения заявок на бронь. Например, компании могут ожидать ответа от Министерства обороны до 5-6 месяцев, при этом малейшая ошибка в пакете поданных документов на бронирование означает возврат этих документов без каких-либо объяснений. Соответственно, у бизнеса нет понимания, что и как нужно поправить.

Вместе с тем нардепка напомнила, что с начала мая действует постановление об автоматическом продлении всех бронирований на месяц. Этот механизм уже вводили по переходному периоду для постановления КМУ №76, которое регулирует процедуры бронирования, а затем повторяли еще трижды. То есть это может быть одной из доступных опций, пока все проблемные моменты бронирования не решатся.

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