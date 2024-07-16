От 34 до 40 градусов: в Украине за сутки зафиксировано 10 температурных рекордов

Дневные максимумы в некоторых областях снова побили свои предыдущие исторические рекордные значения.

Украинский гидрометеорологический центр сообщил, что в стране 15 июля зафиксировано 10 температурных рекордов.

Дневные максимумы в некоторых областях снова побили свои предыдущие исторические рекордные значения для этой даты.

По данным метеорологических станций, зафиксированы превышения на 1-4°.

Карта значений температуры в разных областях:

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