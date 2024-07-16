17 июля прогнозируют жару до +40, местами пройдут дожди

В южных и Винницкой областях местами чрезвычайная жара 40°.

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В среду, 17 июля, в Украине днем ​​будет сильная жара 35-39°, местами пройдут кратковременные дожди, грозы.

Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

По прогнозам метеорологов, ночью в северо-западной части, днем ​​в западных, северных и Винницкой областях местами кратковременные дожди, грозы. На остальной территории без осадков.

Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 20-25°, днем ​​сильная жара 35-39°, в южных и Винницкой областях местами чрезвычайная жара 40°; в западных областях ночью 18-23°, днем ​​29-34°, местами сильная жара 35-37°.

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