17 липня прогнозують спеку до +40, подекуди пройдуть дощі

У південних та Вінницькій областях місцями надзвичайна спека 40°.

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У середу, 17 липня, в Україні вдень утримається сильна спека 35-39°, місцями пройдуть короткочасні дощі, грози.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Так, за прогнозами метеорологів, вночі у північно-західній частині, вдень у західних, північних та Вінницькій областях місцями короткочасні дощі, грози. На решті території без опадів.

Вітер північно-східний, східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 20-25°, вдень сильна спека 35-39°, у південних та Вінницькій областях місцями надзвичайна спека 40°; у західних областях вночі 18-23°, вдень 29-34°, місцями сильна спека 35-37°.

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