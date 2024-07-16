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Експортував у Молдову воду під виглядом біодобрив: повідомлено про підозру українському підприємцю

20:44, 16 липня 2024
Директор компанії вніс до документів неправдиву інформацію та подав заяви на бюджетне відшкодування податку на додану вартість у розмірі 33 млн грн.
Експортував у Молдову воду під виглядом біодобрив: повідомлено про підозру українському підприємцю
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Повідомлено про підозру директору компанії, який вніс до документів неправдиву інформацію та подав заяви на бюджетне відшкодування податку на додану вартість у розмірі 33 млн грн. Про це повідомляє Бюро економічної безпеки.

За даними слідства, компанія уклала тристоронній договір на експорт біодобрив з покупцем з Естонії, відповідно до якого товар мали доставити в Молдову.

Надалі підприємство фіктивно закупило у заводу 730 тонн біодобрив загальною вартістю 900 млн грн та експортувало ємності з рідиною відповідно до умов контракту. Однак замість добрив в них була вода, підтвердили експертизи, призначені в рамках досудового розслідування.

Попри це, директор компанії подав заяви на бюджетне відшкодування податку на додану вартість у розмірі 33,6 млн грн. Документи, які були підставою для відшкодування, містили неправдиві відомості про поставлений товар.

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