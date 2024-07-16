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Офіцерів, позбавлених військового звання у дисциплінарному порядку, зможуть поновити в званні за умови позитивної атестації – ухвалено закон

15:30, 16 липня 2024
Верховна Рада ухвалила закон, який дозволяє поновити військовослужбовців у попередньому військовому званні.
Офіцерів, позбавлених військового звання у дисциплінарному порядку, зможуть поновити в званні за умови позитивної атестації – ухвалено закон
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Офіцерів, які в свій час були позбавлені військового звання у дисциплінарному порядку, зможуть поновити у званні, незалежно від штатної посади, яку вони займають, за умови позитивної атестації. Відповідні зміни до Дисциплінарного статуту Збройних Сил України ухвалила 16 липня Верховна Рада.

Йдеться про прийняття в цілому законопроекту 9316, відповідно до якого до військовослужбовців застосовується в якості заохочення поновлення в колишньому військовому званні під час дії воєнного стану.

Також Дисциплінарний статут доповнили новою статтею 26-2, за якою під час дії воєнного стану військовослужбовець, позбавлений військового звання у дисциплінарному порядку, поновлюється у званні, яке він мав до накладення стягнення, незалежно від штатної посади, яку він займає, за умови позитивної атестації.

Мінімальний строк проходження військової служби військовослужбовцем під час дії воєнного стану перед застосуванням до нього заохочення у виді поновлення в попередньому званні, становить 6 місяців.

Право застосовувати це заохочення надається:

Міністру оборони України – щодо військових звань офіцерського складу;

Головнокомандувачу Збройних Сил України – щодо військових звань сержантського (старшинського) складу.

Особа, поновлена у військовому званні, користується правами та пільгами, встановленими законодавством, відповідно до поновленого військового звання.

Ініціатором законопроекту виступив народний депутат Олексій Гончаренко разом із колегами. Як відмітила народний депутат Ірині Геращенко, з 2019 р. командир своєю владою не може позбавити підлеглого офіцерського звання. Але не може і поновити. В результаті - є чимало кадрових офіцерів, які змушені воювати на позиції солдатів чи сержантів, маючи бойовий досвід і відповідні навички. Тепер це виправлено. Закон підтримали 282 депутати.

Автор: Наталя Мамченко 

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