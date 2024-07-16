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Офицеров, лишенных воинского звания в дисциплинарном порядке, смогут восстановить в звании при положительной аттестации – принят закон

15:30, 16 июля 2024
Верховная Рада приняла закон, позволяющий восстановить военнослужащих в предыдущем воинском звании.
Офицеров, лишенных воинского звания в дисциплинарном порядке, смогут восстановить в звании при положительной аттестации – принят закон
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Офицеров, которые в свое время были лишены воинского звания в дисциплинарном порядке, смогут восстановить в звании, независимо от занимаемой им штатной должности при условии положительной аттестации. Соответствующие изменения в Дисциплинарный устав Вооруженных Сил Украины приняла 16 июля Верховная Рада.

Речь идет о принятии в целом законопроекта 9316, согласно которому к военнослужащим применяется в качестве поощрения возобновление в прежнем воинском звании во время действия военного положения.

Также Дисциплинарный устав дополнили новой статьей 26-2, по которой во время действия военного положения военнослужащий, лишенный воинского звания в дисциплинарном порядке, возобновляется в звании, которое он имел до наложения взыскания, независимо от занимаемой должности при условии положительной аттестации.

Минимальный срок прохождения военной службы военнослужащим во время действия военного положения перед применением к нему поощрения в виде возобновления в предыдущем звании составляет 6 месяцев.

Право применять это поощрение предоставляется:

Министру обороны Украины – по воинским званиям офицерского состава;

Главнокомандующему Вооруженными Силами Украины – по воинским званиям сержантского (старшинского) состава.

Лицо, восстановленное в воинском звании, пользуется правами и льготами, установленными законодательством, в соответствии с обновленным воинским званием.

Инициатором законопроекта выступил народный депутат Алексей Гончаренко вместе с коллегами. Как отметила народный депутат Ирина Геращенко, с 2019 г. командир своей властью не может лишить подчиненного офицерского звания. Но не может и восстановить. В результате есть немало кадровых офицеров, которые вынуждены воевать на позиции солдат или сержантов, имея боевой опыт и соответствующие навыки. Теперь это исправлено. Закон поддержали 282 депутата.

Автор: Наталя Мамченко 

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