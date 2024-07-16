Депутаты поддержали изменения относительно механизма передислокации воинских частей

Изменить механизм передислокации воинских частей предложил Раде Кабмин.

Источник фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

293 народных депутата Верховной Рады поддержали изменения относительно передислокации воинских частей. Об этом сообщила народная депутат от Евросолидарности Ирина Геращенко 16 июля.

Как мы писали, 18 июня был принят за основу проект Закона о внесении изменения в статью 6 Закона Украины «О Вооруженных Силах Украины» о передислокации воинских частей во время действия военного положения, реестр. №11257.

«293 нардепа поддержали изменения закона "О Вооруженных Силах Украины" относительно передислокации воинских частей во время действия военного положения #11257», - написала она.

Действующий закон предусматривает, что передислокация воинских частей и заведений ВСУ осуществляется по решению Минобороны по согласованию с Кабмином, а соединений – по решению Президента.

Проект закона предлагает во время военного положения предоставить полномочия Генеральному штабу ВСУ принимать решение о передислокации воинских частей и учреждений ВСУ до уровня соединения по согласованию с Минобороны.

«Это о скорости и мобильности принятия решений и о безопасности воинских частей», - подчеркнула народная депутат.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что на заседании Правительства 10 мая был одобрен законопроект о внесении изменения в статью 6 Закона «О Вооруженных Силах Украины» о передислокации воинских частей во время действия военного положения».

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