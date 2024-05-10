Кабмин предлагает изменить механизм передислокации воинских частей, военных учебных заведений, учреждений и организаций ВСУ

Передислокация будет производиться по решению Генштаба по согласованию с Министерством обороны.

На заседании Правительства 10 мая был одобрен законопроект о внесении изменения в статью 6 Закона «О Вооруженных Силах Украины» о передислокации воинских частей во время действия военного положения». Законопроектом предлагается предусмотреть, что в ходе военного положения передислокация воинских частей, а также военных учебных заведений, учреждений и организаций Вооруженных Сил Украины до уровня соединения осуществляется по решению Генерального штаба Вооруженных Сил Украины по согласованию с Министерством обороны Украины. Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук.

Напомним, что по действующей ч. 3 ст. 6 передислокация воинских частей, а также военных учебных заведений, учреждений и организаций Вооруженных Сил Украины до уровня соединения осуществляется по решению Министерства обороны Украины по согласованию с Кабинетом Министров Украины, а соединений – по решению Президента Украины.

После согласования правительство зарегистрирует законопроект в парламенте.