Практика судов
  1. Публикации
  2. / В Украине

Кабмин предлагает изменить механизм передислокации воинских частей, военных учебных заведений, учреждений и организаций ВСУ

16:14, 10 мая 2024
Передислокация будет производиться по решению Генштаба по согласованию с Министерством обороны.
Кабмин предлагает изменить механизм передислокации воинских частей, военных учебных заведений, учреждений и организаций ВСУ
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

На заседании Правительства 10 мая был одобрен законопроект о внесении изменения в статью 6 Закона «О Вооруженных Силах Украины» о передислокации воинских частей во время действия военного положения». Законопроектом предлагается предусмотреть, что в ходе военного положения передислокация воинских частей, а также военных учебных заведений, учреждений и организаций Вооруженных Сил Украины до уровня соединения осуществляется по решению Генерального штаба Вооруженных Сил Украины по согласованию с Министерством обороны Украины. Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук.

Напомним, что по действующей ч. 3 ст. 6 передислокация воинских частей, а также военных учебных заведений, учреждений и организаций Вооруженных Сил Украины до уровня соединения осуществляется по решению Министерства обороны Украины по согласованию с Кабинетом Министров Украины, а соединений – по решению Президента Украины.

После согласования правительство зарегистрирует законопроект в парламенте.

Автор: Наталя Мамченко 

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

Читайте также

Нестандартный подход к разделу имущества и получению алиментов при разводе – прямой эфир

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кабмин предлагает изменить механизм передислокации воинских частей, военных учебных заведений, учреждений и организаций ВСУ

Передислокация будет производиться по решению Генштаба по согласованию с Министерством обороны.

Кабмин урегулировал запуск Электронного военнообязанного кабинета и утвердил порядок проверки действительности военных билетов у мужчин за границей

Правительство утвердило Порядок ведения Реестра военнообязанных «Оберег», определяющий порядок доступа к Электронному военнообязанному кабинету.

Проверять военный билет, задерживать и доставлять в ТЦК, вносить данные об уклонистах в базы данных – какие новые полномочия появятся в полиции

Не только представитель ТЦК, но и полицейский сможет проверить через «Оберег» факт того, стоит ли лицо на военном учете и направлялась ли повестка.

Верховная Рада одобрила изменения в Кодекс по процедурам банкротства по превентивной реструктуризации

КУПБ дополняется определением содержания понятия «угроза неплатежеспособности», под которой понимается финансово-хозяйственное состояние должника, характеризующееся наличием обстоятельств, подтверждающих, что должник не сможет выполнить денежные обязательства или осуществлять обычные текущие платежи в срок, предусмотренный для выполнения этих обязательств.

В Украине исправят ситуацию с устаревшим перечнем профессий в классификаторах, часть из которых уже не существует

Часть указанных в классификаторах профессий уже «отмерла», а часть реальных не указана, поэтому в Украине создадут Единый реестр квалификаций – классификатор профессий и синхронизируют его с другими базами данных.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Нестандартный подход к разделу имущества и получению алиментов при разводе – прямой эфир
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео