Кабмін пропонує змінити механізм передислокації військових частин, військових навчальних закладів, установ та організацій ЗСУ

Передислокація буде здійснюватися за рішенням Генштабу за погодженням з Міністерством оборони.

На засіданні Уряду 10 травня було схвалено законопроект про внесення зміни до статті 6 Закону «Про Збройні Сили України» щодо передислокації військових частин під час дії воєнного стану». Законопроектом пропонується передбачити, що під час дії воєнного стану передислокація військових частин, а також військових навчальних закладів, установ та організацій Збройних Сил України до рівня зʼєднання здійснюється за рішенням Генерального штабу Збройних Сил України за погодженням з Міністерством оборони України. Про це повідомив представник Уряду в парламенті Тарас Мельничук.

Нагадаємо, що за чинною ч. 3 ст. 6 передислокація військових частин, а також військових навчальних закладів, установ та організацій Збройних Сил України до рівня з’єднання здійснюється за рішенням Міністерства оборони України за погодженням з Кабінетом Міністрів України, а з’єднань – за рішенням Президента України.

Після погодження Уряд зареєструє законопроект у парламенті.

Автор: Наталя Мамченко

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