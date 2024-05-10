Поліція викрила аферу з крадіжки електроенергії держпідприємства на 20 млн гривень

Директорка фірми незаконно заволоділа електроенергією держпідприємства, а щоб уникнути покарання перереєструвала товариство на підставну особу.

Джерело фото: Національна поліція України

Правоохоронці викрили директорку фірми, яка незаконно заволоділа електроенергією держпідприємства на суму понад 20 мільйонів гривень. Про це повідомила Національна поліція України.

За даними поліції, жінка, маючи ліцензію на посередницький продаж кінцевим споживачам, уклала договір про постачання електроенергії з мережею магістральних газогонів на майже 25 мільйонів гривень. Однак, не виконавши умов договору, вона одержала всю суму за замовлення, перерахувавши постачальнику лише 4,5 мільйони гривень.

Щоб уникнути кримінальної відповідальності, фігурантка перереєструвала товариство на ім’я підставної особи, однак оперативники Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції встановили справжню організаторку оборудки – 57-річну жінку, яка незаконно заволоділа більш ніж 20 мільйонами гривень державного підприємства.

Слідчі Нацполіції оголосили їй про підозру у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

«На жаль, поки росіяни намагаються знищити об’єкти енергетичної інфраструктури, знаходяться й ті, які заробляють на схемах в енергетичній галузі. І одна з головних задач поліцейських сьогодні – встановити учасників цих злочинних дій та притягнути їх до відповідальності», – зазначили в поліції.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.