Полиция разоблачила аферу по краже электроэнергии госпредприятия на 20 млн гривен

Директор фирмы незаконно завладела электроэнергией госпредприятия, а чтобы избежать наказания перерегистрировала общество на подставное лицо.

Источник фото: Национальная полиция Украины

Правоохранители разоблачили директора фирмы, которая незаконно завладела электроэнергией госпредприятия на сумму более 20 миллионов гривен. Об этом сообщила Национальная полиция Украины.

По данным полиции, женщина, имея лицензию на посредническую продажу конечным потребителям, заключила договор о поставках электроэнергии с сетью магистральных газопроводов на почти 25 миллионов гривен. Однако, не выполнив условий договора, она получила всю сумму за заказ, перечислив поставщику лишь 4,5 миллиона гривен.

Чтобы избежать уголовной ответственности, фигурантка перерегистрировала общество на имя подставного лица, однако оперативники Департамента стратегических расследований Нацполиции установили настоящую организаторку сделки - 57-летнюю женщину, которая незаконно завладела более чем 20 миллионами гривен государственного предприятия.

Следователи Нацполиции объявили ей о подозрении в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением и легализации доходов, полученных преступным путем.

«К сожалению, пока россияне пытаются уничтожить объекты энергетической инфраструктуры, находятся и те, которые зарабатывают на схемах в энергетической отрасли. И одна из главных задач полицейских сегодня - установить участников этих преступных действий и привлечь их к ответственности», - отметили в полиции.

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