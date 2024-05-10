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В Одесской области россиянин-переправщик уклонистов напал на пограничника

16:22, 10 мая 2024
Россиянин нанес пограничнику телесные повреждения и пытался завладеть устройством для отстрела резиновых пуль.
В Одесской области россиянин-переправщик уклонистов напал на пограничника
Фото: dpsu.gov.ua
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В Одесской области организатор незаконной переправки лиц через границу нанес телесные повреждения пограничнику. Об этом сообщило Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

Отмечается, что в ночь на 9 мая пограничники задержали двух человек на государственной границе, вблизи села Евгеньевка Бородинского общества Болградского района. Гражданин российской федерации, имеющий вид на постоянное проживание в Украине и проживающий в этом селе, способствовал в незаконном пересечении государственной границы жителем Киева.

«Поняв, что его намерение разоблачены, 48-летний россиянин совершил нападение на пограничника, нанес ему телесные повреждения и пытался завладеть устройством для отстрела резиновых пуль», - заявили в Госпогранслужбе.

Там еще отмечают, что на неоднократные требования о прекращении правонарушения иностранец не реагировал, для обеспечения личной безопасности военнослужащего приграничному наряду пришлось применить меры физического воздействия.

За злостное неповиновение в отношении нападавшего составлен протокол об административном правонарушении. Кроме того, в Нацполицию направлено сообщение об обнаружении признаков преступления, предусмотренного ст. 332 Уголовного кодекса Украины «Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины».

В отношении 38-летнего гражданина Украины составлен протокол об административном правонарушении по ст. 204-1 «Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины».

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