Австралия отправит в Украину партию ПЗРК на $50 млн

Австралия готовит поставку переносных ракетных комплексов RBS 70 NG.

Источник фото: missilery.info

Австралия планирует передать Украине партию переносных зенитных ракетных комплексов RBS 70 NG, которые способны уничтожать цели врага на расстоянии 9 тысяч метров. Об этом сообщает Defence Industry Europe.

Сообщается, что во время недавнего визита министра обороны Австралии Ричарда Марлеса во Львов было объявлено о пакете помощи Украине. Его состав включает ПЗРК RBS 70 NG от австралийской армии на сумму около 50 миллионов долларов.

Журналисты отмечают, что «подробности о количестве пусковых установок и боеприпасов RBS 70 NG, которые будут поставлены, а также о том, будут ли предоставлены дополнительные предметы, такие как радары ПВО Giraffe AMB от шведской компании Saab, пока не разглашаются».

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