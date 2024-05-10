Австралія відправить в Україну партію ПЗРК на $50 млн

Австралія готує поставку переносних ракетних комплексів RBS 70 NG.

Джерело фото: missilery.info

Австралія планує передати Україні партію переносних зенітних ракетних комплексів RBS 70 NG, які здатні знищувати цілі ворога на відстані 9 тисяч метрів. Про це повідомляє Defence Industry Europe.

Повідомляється, що під час нещодавнього візиту міністра оборони Австралії Річарда Марлеса до Львова було оголошено про пакет допомоги Україні. Його склад включає ПЗРК RBS 70 NG від австралійської армії на суму близько 50 мільйонів доларів.

Журналісти зауважують, що «подробиці про кількість пускових установок і боєприпасів RBS 70 NG, які буде поставлено, а також про те, чи буде надано додаткові предмети, як-от радари ППО Giraffe AMB від шведської компанії Saab, поки не розголошуються».

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