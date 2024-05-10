Кабмін врегулював запуск Електронного кабінету військовозобов’язаного і затвердив порядок перевірки дійсності військових квитків у чоловіків за кордоном

Уряд затвердив Порядок ведення Реєстру військовозобов’язаних «Оберіг», який визначає порядок доступу до Електронного кабінету військовозобов’язаного.

Кабмін 10 травня затвердив Порядок ведення Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів «Оберіг». Текст наразі ще не опубліковано.

Порядок встановлює процедури збирання, зберігання, обробки та використання відомостей Реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів, а також визначає порядок перевірки дійсності військово-облікових документів консульськими посадовими особами закордонних дипломатичних установ України, уточнення персональних даних військовозобов’язаних та резервістів.

Також врегульовано організацію інформаційної взаємодії цього Реєстру «Оберіг» з інформаційно-комунікаційними системами, реєстрами (у тому числі публічними), базами (банками) даних центральних органів виконавчою влади, визначених у статті 14 Закону «Про Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів»; визначено порядок електронної ідентифікації в електронних кабінетах, перелік відомостей, що відображаються в них, а також перелік послуг, які надаються призовнику, військовозобов’язаному, резервісту через електронні кабінети.

Нагадаємо, завдяки реєстру «Оберіг» можна автоматично провести верифікацію людей без участі самих військовозобов'язаних. Зокрема, буде видно, що певна людина не оновлювала даних.

Також за допомогою реєстру військовозобов’язаних, призовників і резервістів «Оберіг» формуватиметься електронний військово-обліковий документ, який буде в застосунку для військовозобов’язаних і матиме таку ж юридичну силу, як паперовий. Наразі Міноборони налагодило взаємодію з Мінцифри, щоб створити такий електронний військово-обліковий документ. Про це у коментарях DOU зазначила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Вона додала, що це буде зручно як для військовозобов’язаних, так і для працівників ТЦК.

Нагадаємо, що за новим законом під час перевірки документів уповноважений представник ТЦК або поліцейський може використовувати технічні засоби та спеціалізоване програмне забезпечення з доступом до «Оберегу», тобто, відразу перевірити дані.

Також у Міністерстві оборони вже доробили функціональність в «Оберезі» щодо того, чи вручена була повістка людині, чи ні, і коли була вручена.

Як зауважила Катерина Черногоренко, у реєстрі «Оберіг» є «окреме поле про статус вручення людині повістки — коли була вручена та який статус». Разом з тим, оповіщення військовозобов’язаних відбувається лише згідно із законодавством — особисто та завірено підписом. «Всі інші методи наразі не є правомірними» - підкреслила вона.

«Оберіг» продовжує розширювати взаємодії з іншими державними реєстрами. Зокрема, нині із шістьма:

реєстром Державної податкової служби;

реєстром Державної реєстрації актів цивільного стану;

реєстром Державної судової адміністрації;

реєстром Державної прикордонної служби;

реєстром Міносвіти;

реєстром Державної міграційної служби.

Як зазначила Катерина Черногоренко, у процесі під’єднання реєстр Пенсійного фонду. Звідти Міноборони отримає дані про досвід роботи людини, у якій галузі вона працювала та чим займалася.

«Взаємодія з Державною прикордонною службою — перший кейс, коли «Оберіг» не лише отримує інформацію, а й віддає за запитом. Прикордонники звертаються до бази, коли треба валідувати дані людини, яка виїжджає за кордон.

Схожу взаємодію, коли реєстр може віддавати інформацію за запитом, плануємо ще з Національною поліцією та Державною міграційною службою.

Загалом уже є понад 40 мільйонів запитів на отримання або верифікацію даних людей. Варто зауважити, що це відбувається автоматично в системі без участі самих військовозобов’язаних, що подекуди звільняє їх від зайвого відвідування ТЦК та СП.

Наприклад, оцифрували справу людини, і видно, що вона оновлювала дані 10 років тому. Перш ніж викликати її для уточнення інформації, з реєстру «Оберіг» подаємо запит до інших реєстрів, щоб отримати актуальні дані» - пояснила заступниця міністра.

Вйськовозобов’язані отримають доступ до реєстру «Оберіг» через електронний кабінет. Останній Міноборони має запустити цього місяця.

Реєстр «Оберіг» — це електронна база даних про військовозобов’язаних, призовників і резервістів, потрібна для ведення військового обліку. «Оберіг» автоматично наповнюється інформацією з різних державних реєстрів, а також даними, зібраними працівниками ТЦК.

Серед іншого у реєстрі є така інформація про людину: ПІБ, місце проживання, дата народження, сімейний стан, відомості про членів сім’ї, місце роботи, судимість, відомості про освіту, реєстраційний номер облікової картки платника податків, присвоєна ВОС, звання тощо.

Як зазначила заступниця міністра, завдяки взаємодії реєстрів можна буде, до прикладу, швидко перевірити, чи людина є студентом на денній формі навчання. І їй не треба буде бігати між деканатом і ТЦК, щоб принести довідку.

Також Реєстр спрямований на запобігання корупції. Можна буде виявити «аномальну» поведінку, коли в окремому районі різко збільшується кількість знятих з обліку людей за результатами ВЛК.

Власником реєстру є Міноборони, його розпорядниками є Генштаб, СБУ та розвідка. А вносять інформацію в «Оберіг» посадові особи в ТЦК, які мають доступ до державної таємниці. Це, як зазначила заступниця міністра, досить вузьке коло працівників.

Також видання описало, яку інформацію людина бачитиме про себе з «Оберегу»:

Прізвище, ім’я, по батькові

Вид обліку / дата зняття (виключений)

Категорія обліку

Дата народження

Відстрочка / бронювання / дата закінчення

Постанова ВЛК / дата ВЛК

Звання

Код і найменування військово-облікової спеціальності

РНОКПП

Унікальний номер у системі «Оберіг»

ТЦК та СП, де перебуває на обліку

Чи перебуває в розшуку

Якщо певні дані некоректні, людина зможе звернутися до служби підтримки для актуалізації або для отримання алгоритму для зміни цих даних.

За словами Катерини Черногоренко, змінювати некоректну інформацію про себе треба в тих службах, які є тримачами реєстрів та інформації.

«Коли буде налаштовано взаємодію з усіма визначеними реєстрами та реєстр «Оберіг» зможе отримувати всю необхідну інформацію автоматизовано, ТЦК та СП контактуватимуть з військовозобов’язаними лише в окремих випадках. Наразі ми працюємо над цим.

Але повністю прибрати людину з цього процесу ми не можемо. Бо деякі дані вона має завіряти особисто. І навіть після автоматизованого оновлення даних ТЦК все одно зможе викликати військовозобов’язаного для звірки, якщо останні зміни вносили давно» - додала вона.

Військовозобов’язаний зможе оновити про себе дані, які передбачені законом — номер телефону, електронну скриньку за наявності та місце фактичного проживання. За словами Черногоренко, інформація верифікуватиметься під час авторизації через BankID.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», заочні штрафи за порушення правил військового обліку та законодавства про мобілізацію стануть можливі після вступу в силу закону 10379 про зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.